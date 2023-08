VIDEO Isplivao jeziv intervju Prigožina, pričao o avionu koji će se raspasti: 'Bolje me ubijte'

Dan nakon potvrde ruskih vlasti da je u prošlotjednom padu zrakoplova poginuo i šef Wagnera Jevgenij Prigožin na društvenim mrežama isplivao je isječak intervjua kojeg je Prigožin dao za ruske medije. Ono što brojni smatraju kontroverznim je dio na snimci gdje on priča o padu zrakoplova.

Podsjetimo, ruske zrakoplovne vlasti priopćile su ove nedjelje da je šef skupine Wagner bio u privatnom zrakoplovu koji se u srijedu srušio sjeverozapadno od Moskve, točno dva mjeseca nakon što je vodio neuspjelu pobunu protiv Kremlja. Naknadno se oglasio i Kremlj, navodedći da su tvrdnje Zapada da je ubijen po njihovom nalogu "apsolutna laž", prenosi Reuters.

U snimci, preuzetoj iz intervjua koji je izvorno objavljen 29. travnja s ruskim vojnim blogerom Semyonom Pegovom, Prigožin je rekao da je Rusija na rubu katastrofe jer obrambeni sustav postupno izbacuje one koji govore istinu o ratu.

"The plane will fall apart in mid-air", a video of Prigozhin predicting his death has appeared.



💬"You better kill me, but I won't lie. I have to be honest: Russia is on the brink of disaster. If these cogs are not adjusted today, the plane will fall apart in mid-air", Prigozhin… pic.twitter.com/sG8beb2HLp