Otkriveno koju riječ Trump ne podnosi, procurili detalji: 'Nemojte to nikada koristiti...'

Predsjednik Donald Trump otvoreno razmišlja o svom mjestu u povijesti i želi da ga se pamti kao najmoćniju osobu koja je ikada živjela, otkrili su insajderi bliski Bijeloj kući za The Atlantic. Naime, Trump navodno privatno i javno razmišlja o svom naslijeđu, rekli su dugogodišnji povjerenici i visoki dužnosnici administracije. "Nedavno je pričao o tome kako je najmoćnija osoba koja je ikada živjela", rekao je jedan insajder. "Želi da ga se pamti kao onoga koji je učinio stvari koje drugi ljudi nisu mogli, zbog svoje čiste moći i snage volje", kazao je izvor. Upravo taj način razmišljanja, kako se navodi u tekstu, u kombinaciji sa spoznajom da se više ne mora brinuti o pridobivanju birača za još jedne izbore, potaknuo ga je na neke od najdrastičnijih poteza dosad, uključujući rat protiv Irana, potez koji su njegovi prethodnici godinama odgađali. "On nije opterećen političkim brigama i sposoban je činiti ono što je istinski ispravno, a ne ono što je u njegovom najboljem političkom interesu", rekao je dužnosnik administracije. "Stoga je donesena odluka o napadu na Iran", dodao je. Trumpova ambicija da preoblikuje svijet već se jasno vidi u nizu radikalnih poteza: bombardiranje više zemalja, svrgavanje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khamneija, prijetnje o prekidu veza s NATO-om, najave aneksije Grenlanda te zloslutno upozorenje da bi mogao uništiti cijelu civilizaciju „koja se više nikada neće vratiti“. Kod kuće je bio jednako zauzet. Predsjednik je svoje lice stavio na američku putovnicu, propusnicu za nacionalne parkove i prigodni zlatnik od 24 karata u sklopu proslave 250. obljetnice Amerike. Istodobno je naredio rušenje Istočnog krila Bijele kuće kako bi napravio mjesta za svoju golemu plesnu dvoranu, a Ovalni ured prepunio je zlatom, piše Atlantic.

"Svjestan je, ponosan i pun nade da neke od stvari koje radi resetiraju dugogodišnje poretke stvari", rekao je jedan visoki dužnosnik.

Savjetnici i saveznici, međutim, upozoravaju da Trump ne voli riječ 'nasljeđe'. Kad mu je 2024. godine jedan suradnik predložio da odabere potpredsjedničkog kandidata koji bi mogao nastaviti MAGA pokret, Trump je odgovorio: "Što me, dovraga, briga? Bit ću mrtav", penosi Daily Beast.

Ipak, otkako se vratio u Bijelu kuću, neke stvari su se promijenile. Nekoliko izvora kaže da je Trump zabrinut da bi mogao biti doživljen kao predsjednik koji nije uspio. Jedan saveznik navodi da ga gubitak Zastupničkog doma nije previše pogodio, ali mu je ipak stalo do zadržavanja kontrole nad Senatom jer bi to značilo "šestomjesečno suđenje za opoziv umjesto tri sata".

Najviše ga brine nasljednik, navodno želi da njegovi potezi ne budu poništeni kao što se dogodilo 2021. pod Joeom Bidenom. Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales u službenoj izjavi poručila je: "Predsjednik Trump se svakodnevno bori za snažnu, sigurnu i prosperitetnu zemlju koju svi zaslužujemo. Jedino nasljeđe koje predsjednika Trumpa brine jest učiniti Ameriku većom nego ikad prije". U subotu, nakon što je na večeri dopisnika Bijele kuće ponovno došlo do pokušaja atentata na predsjednika, Trump se javno pitao zašto se više puta našao metom takvih napada. Unatoč svemu, insajderi kažu da Trump ulazi u završnicu svog političkog života s jasnom vizijom da želi ostaviti trag koji nitko neće moći izbrisati.