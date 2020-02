'Iran je jači nego ikada, a Hrvatska na čelu EU već nam je pomogla'

U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Abbas Mousavi, otvoreno je govorio o stanju u zemlji, o ubojstvu generala Qasema Soleimanija te sudbini nuklearnog sporazuma između Irana i zemalja EU-a nakon što se iz sporazuma povukao američki predsjednik Donald Trump.

S Musawiem smo razgovarali u ministarstvu vanjskih poslova u Teheranu uoči parlamentarnih izbora, u vrijeme eskalacije napetosti sa SAD-om, mjesec dana nakon iranskog rušenja ukrajinskog putničkog zrakoplova , u kojem je poginulo 176 ljudi i američkog napada dronom u kojem je SAD likvidirao vojnog zapovjednika Qassema Sulejmanija u Bagdadu 3. siječnja, na što je Iran odgovorio napadom projektila na američku bazu Ain Al Assad u Iraku nekoliko dana poslije.

Iran slavi 41.godinu od revolucije. Međutim, analitičari tvrde da je to najteža godina za Iran, zbog sankcija koje su dodatno nametnute od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa!

Zapadnjaci griješe 41 godinu , a pogrešna je i ova njihova analiza. Ovi pritisci koji se vrše na nas nisu nešto novo za našu državu, naciju koja je vidjela ovih proteklih 40 godina. Mi smo imali 8 godina vojne agresije na nas od strane Sadama Huseina kojem je pomagao gotovo čitav svijet, vojno i financijski, i vidjeli smo da je sličnih ratova bilo u našim krajevima, čak i na Balkanu, vidjeli smo da je dolazilo do pada državnih vlasti i promjene državnih sistema. I ranije smo imali slične pritiske , posebno ekonomske. Sada vidimo da se današnja snaga Irana ne može mjeriti sa snagom od prije 40 godina. Pogledajte revoluciju tehnologijama i telekomunikacijama...oni imaju taj medijski imperij i na ovaj način pokušavaju izokrenuti istinu, ali zasigurno da ono što oni sanjaju neće se ispuniti. Iran je u svim segmentima jači nego ikada.

Nema sumnje da je sankcija imala tu veliki utjecaj, ali, koliko je tu vlada kriva za tešku ekonomsku situaciju? Zašto je vlada tek sada išla na reformu poskupljenja goriva...poduzimanje mjera koje su izazvale revolt kod građana i prosvjede?

U ovim uvjetima kada smo pod sankcijama, kada je izvršen pritisak na nas, kada smo pokrenuli ovu temu, bilo je potrebno učiniti korekcije cijena goriva. Možda smo mogli i bolje upravljati u unutrašnjosti zemlje s ovom situacijom i programom. Vidjeli ste narod je sada usuglasio svoj život s tim a također i sada ima određene programe i subvencije za pomoć. Nažalost, oni koji osjećaju neprijateljstvo prema nama, prema iranskom narodu i Islamskoj revoluciji, uvijek su u potrazi za bilo kakvim prilikama koje se tiču domaće scene kako bi ih iskoristili a svi događaji što se tiče goriva upravo su iz tog segmenta. Vidjeli smo da uopće nije bilo govora o pitanju goriva i njegove skupoće već su oni iznosili neke sasvim drugačije slogane koji su bili usmjereni protiv državnog sistema i strukture. Gdje vi sad imate u svijetu da netko zbog poskupljenja cijene goriva ima oružane operacije, bombaške napade , piromanske napade, i koji zdrav razum može reći da se povuče oružje zbog određenih poskupljenja?

Video: Hassan Haidar Diab o napadu Irana na američke baze u Iraku: Hoće li SAD i Trump odgovoriti?

Iranska policija je uhitila veleposlanika Velike Britanije nakon čega su vas Britanci optužili da ste kršili Međunarodno pravo. Što se tu točno dogodilo?

Ja sam osobno diplomata i službovao u različitim dijelovima svijeta i na ovakve, različite događaje nikako ni pod kakvim uvjetima nemamo pravo sudjelovati, jer na osnovu međunarodnih, bilateralnih odnosa, odnosa između zemalja ili odnosa koji se tiču međunarodnih prava, diplomatskih prava uopće se ne smijemo miješati u unutrašnja pitanja zemalja u kojima službujemo jer mi smo njihovi gosti. Čak ne smije ni iznositi svoje stavove na tu temu. Ono što je učinio taj britanski veleposlanik, Rob Macaire, bilo je zaista pogrešno. Prisustvo na jednom skupu koji je bio održan protiv državnog sistema , gdje su uzvikivani slogani koji su isprovocirano sa strane, kako god da ih pojasnimo, samo njegovo prisustvo na tom skupu je protivno Međunarodnim konvencijama. U tom smo momentu pokazali reakciju na osnovu Međunarodnih zakona i prava.

Slična je i situacija kod oborenog ukrajinskog zrakoplova . Ne želim reći da je to jedan prirodan događaj, međutim, želim reći da je toliko prirodan što je došlo zbog ljudske greške. Proteklih godina imali smo desetak, jedanaest sličnih primjera gdje je oboren putnički komercijalni zrakoplov, naravno nenamjerno, suprotno onome što su Amerikanci učinili kada su oborili naš civilni zrakoplov, 1987.ili 1988.godine kada je 290 naših sugrađana ubijeno i radi se o očiglednom ratnom zločinu dok ovo što se dogodilo u nekim izvanrednim uvjetima, radi se o ljudskoj greški jednog operatora. Postepeno će se objavljivati dokumentacija oko toga. Većina poginulih građana su Iranci i mi smo ti koji smo pogođeni i tužni. Bilo je tu i Kanađana, neki naši državljani imaju kanadsko državljanstvo, iako mi ne priznajemo dvodržavno pravo. Kanađani ne bi trebali biti toliko ljuti jer pokazali su taj neki nediplomatski odnos . Ona grupa koja se okupila ispred Univerziteta oni su bili tužni i ljuti zbog toga ali da inozemni veleposlanik dođe na ovaj skup i na ovaj način zloupotrijebi situaciju mislim da to treba imati veliki znak pitanja.

Jeste li vjerovali da vi SAD ikada mogao likvidirati generala Qassema Sulejmanija?

To što smo izgubili generala Sulejmanija je jedan veliki gubitak. Ubojstvo generala Sulejmanija nismo očekivali ali nažalost to se dogodilo. Ali s obzirom na simpatije i ljubav koju je imao od strane ljudi i iranske regije i velikog dijela svijeta, mnogi su očekivali da će tuga zbog ovog događaja biti velika, ali da će toliko biti izražen oblik empatije, pa i u drugim zemljama, pogledajte u Indiji , pa čak i SAD-u i mnogim europskim zemljama, to je pokazatelj činjenice koliko je imao simpatija u drugim državama širom svijeta i nitko se nije nadao da će biti održan takav vjerski program.

Po vašem mišljenju, da li je odgovor bio adekvatan ili možemo očekivati da će se Iranci još više osvetiti da ubojstvo generala Sulejmanija?

Mi smatramo da je ubojstvo, ovo što je učinjeno, da se ne može nadoknaditi na tom nivou. On je bio jedan vojnik mira. Prijatelji generala Sulejmanija su tužni i kako i na koji način će se oni osvetiti su njihove odluke i to se nas ne tiče, ali ono što smo mi učinili to je bio jedan mali korak, potreban, jer smrt generala Sulejmanija nije na razini onoga što je učinjeno. Međutim, ono što je učinjeno je bio veliki potez, jedan snažan šamar Amerikancima. Dugi niz godina nitko nije imao hrabrosti učiniti im takvo nešto , čak niti poprijeko ih pogledati . Vidjeli smo da je Iran decidno odgovorio i pogodio jedan od decidnih i najvažnijih američkih baza u regiji Zapadne Azije. Pogodio ga je i domaćim balističkim projektilima i pokazao zapravo da je to snažna reakcija.

Video: Hassan Haidar Diab o ubojstvu Qassema Soleimanija: Iranci će sigurno odgovoriti

Ali, svijet nakon ubojstva generala Sulejmanija neće biti miran, jer samo njegovo prisustvo bilo je ograničavalo djelovanje terorističkih skupina što je bitno i za međunarodnu sigurnost. Prije nego smo mi na poziv sirijske i iračke vlasti poslali svoje instruktore da im pomognu u borbi protiv terorističkih grupacija kako bi se oslobodili ovih zlotvora u obliku terorističkih organizacija, vidjeli smo da se širom svijeta u različitim zemljama događaju teroristički napadi pripadnika ove terorističke skupine. Ili je netko hladnim oružjem ubijao ljude ili postavljao bombe na ulicama raznih europskih zemalja pa čak i u SAD-u . Nakon što su Iran , general Sulejmani i njegovi suborci počeli borbu protiv ISIL-a vidjeli smo da je takvih napada u Europi znatno manje i da se sigurnost vratila u europske gradove. Oni sada misle da su ubojstvom generala Sulejmanija učinili neki veliki posao za svoju korist, međutim, naša je analiza da neće biti sigurnosti kakva je bila za života generala Sulejmanija i da će teroristi ISIL-a ponovno djelovati u tim gradovima i još više se proširiti diljem svijeta i u opasnost dovesti sigurnost svijeta.

Koliko je istina što je rekao ministar vanjskih poslova Francuske kako Iran, ako izađe iz nuklearnog sporazuma, za dvije godine može posjedovati atomsku bombu?

To je optužnica koja traje dugi niz godina i oni nikada nisu mogli to dokazati poput čelnika cionističkog režima koji svakih šest mjeseci kaže kako će Iran za narednih šest mjeseci proizvesti atomsku bombu. Međutim, oni imaju potrebu za nekim imaginarnim neprijateljima u regiji Zapadne Azije kako bi mogli pljačkati našu regiju i kako bi otimali imovinu i resurse regionalnih monarhija. Iako se neki režimi boje toga, ali vidim da se radi o ispraznoj optužbi. Kao što je rekao lider Islamske Republike da smo željeli to bi mi i učinili ali mi nikada ne idemo u tom pravcu, ne zbog Zapada već zbog naših vrijednosti, vjere i vjerskih uvjerenja. U sporazumu su svi vidjeli kako su naše nuklearne aktivnosti civilnog karaktera i da je u korist našeg regionalnog naroda.

Iran nastavlja svoje djelovanje ali Amerikanci su vidjeli da nisu postigli one rezultate koje su željeli, smatrali su se prevarenim i zato su odlučili napustiti sporazum. Nije to bio sporazum koji su oni željeli, tako je bar predsjednik Trump rekao i da zadovolji sve ono što su oni željeli ovim pregovorima napustili su taj sporazum. Mi smo do sada mislili da Europljani nemaju dovoljno volje za neovisnost od Amerike, ali zapravo smo vidjeli da nemaju moći, kapaciteta tu učiniti da su oni slabiji nego što smo mi mislili.

Da Europljani s tom povijesnom pozadinom i nasljeđem,posebno Francuzi, Britanci po pitanju ljudskih prava, neovisnosti, posebnim ljudskim vrijednostima, humanitarnim pravom koji se smatraju uzorom mnogobrojnih zemalja svijeta ne mogu učiniti ništa sami i da za najmanje aktivnosti koje žele učiniti moraju tražiti dozvolu Amerike, zemlje koju su zapravo izgradili migranti. Danas smo vidjeli da američki ambasador u Njemačkoj njihovim dužnosnicima govori što da rade a što da ne rade...Europljani su se predali američkoj jednostranoj politici. Mi nećemo nikada pristati na takvo američko ponašanje i borit ćemo se protiv toga.

Pred Iranom su parlamentarni izbori, ima li demokracije u Iranu?

Svake godine, u proteklih 40 godina, mi imamo izbore. To je rekord. Mi konstantno tražimo mišljenje našeg naroda i tražimo njihova očekivanja, na koji način da usmjerimo upravljanje zemlje. Koja zemlja u svijetu ima takvu praksu da svake godine pita svoje građane? Imamo izbore za predsjednika, za parlament, za gradska seoska islamska vijeća, pa čak i samo pitanje za izbor članova vijeća eksperata. Naša zemlja je jedna razvijena zemlja. Sloboda mišljenja i izražavanja u našoj je zemlji uvijek bila prisutna. Od početka Islamske revolucije uvijek je bilo različitih kontradiktornih stavova . To je izuzetno dobro da se takav dijalog vodi u Iranu i vjerujem da će biti nastavljeni. Vidimo da u zemlji djeluju različite političke strukture, struje , postoje dijalozi, rasprave i debate među njima. Prirodno je da neki budu a neki ne budu zadovoljni pa tako je u cijelom svijetu.

Hrvatska danas predsjeda vijećem EU-a, da li ste s njima kontaktirali ?

Kada govorimo o Hrvatskoj, s bivšom regijom Jugoslavije i regijom Balkana imamo dobre odnose. Nikada nismo osjetili neke velike oscilacije. Naš novi veleposlanik otišao je u Hrvatsku u svoju diplomatsku misiju. Hrvatska je jedan kapacitet u EU i smatramo ga važnim. Pokušavamo i da odnosi koje smo do sada imali uvijek budu u skladu interesa i EU-a i da prenesu naše interese EU. Mislimo da je situacija stabilna i prosperitetna. Hrvatska je nedavno, kao predsjedatelj Vijeća EU-a organizirala sastanak u Iranu sa šefom europske diplomacije Josepom Borrellom. Razgovori su bili konstruktivni i vjerujemo da će ubrzo doći do nekakvog pomaka u pregovorima između Irana i EU.

Kakav je vaš stav i stav iranske vlade glede dogovora stoljeća, kojeg je predložio američki predsjednik Donald Trump , o rješavanju Izraelsko-palestinskog sukoba?

Tijekom proteklih 70 i nešto godina, od formiranja izraelskog cionističkog režima, usvojene su mnogobrojne rezolucije od strane Vijeća sigurnosti i generalne skupštine, UN-a, Međunarodne zajednice, također. Bilo je tu mnogo projekta koji su propali jer nisu sadržavali prava palestinskog naroda već se samo išlo da se zadovolje interesi cionističkog režima. I ovaj će jednostrani projekt, jer se temelji samo na interesima cionističkog režima, zacijelo biti poražen. Vidjeli smo i reakcije cijelog svijeta, pa čak i Europljana, koji su odbili to, osim par određenih zemalja koje imaju dobre odnose s cionističkim režimom. Ova protivljenja će biti nastavljena.

Predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abass i druge palestinske grupacije izrekli su jedan zajednički čvrst stav i jasno je da će taj projekt biti poražen. Mi smo za pravilno i pravedno rješenje palestinskog pitanja i ovih problema koji su nastali u regiji Zapadne Azije zbog do sada neriješenog palestinskog pitanja. Neka palestinsko autohtono lokalno stanovništvo, bilo Muslimani, Kršćani, Židovi, sudjeluju na jednom referendumu i oni odluče o sudbini Palestine.

Do kuda je stigla istraga rušenja ukrajinskog zrakoplova?

Formiran je jedan poseban stožer od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva transporta i puta, pravnih institucija iz nekoliko sektora, koji konstantno rade na ovom dosjeu i imaju dobru suradnju, također i oni stranci i delegacije koje su došle u Iran a vezane su za taj slučaj, ukrajinske i one druge čiji su državljani stradali upoznati su s dostignućima naše istrage. Naši ministri su putovali u Ukrajinu i razgovarali s ukrajinskim kolegama, pa čak i s predsjednikom, i ministrima te zemlje. Ako ova tema ne bude ispolitizirana od strane pojedinih zemalja, mislim da će Iran i Ukrajina, riješiti taj slučaj.

Opet naglašavam da su većina putnika bili Iranci. Zamolili bi one osobe koje se možda miješaju u ovo pitanje da bar pomognu u rješavanju, a ne da otežavaju njegovom rješenju i da budu konstruktivni u svojim aktivnostima te obrate pažnju . Ako se tako dogodi bit će ispoštovana prava svih onih koji su stradali u ovoj nesretnom slučaju i treba dopustiti da se ovaj pravni tijek kreće svojim prirodnim zakonskim putem.