FOTO Ludnica na Oktoberfestu! Pogledajte genijalne prizore s popularnog festivala

Svjetski poznati festival piva počeo je u subotu u južnom njemačkom gradu Münchenu, a ni velika vrućina nije odvratila posjetitelje od Oktoberfesta, koji će tijekom 16 dana održavanja posjetiti, kako se očekuje, milijuni ljudi.
Foto: REUTERS/PIXSELL
Gradonačelnik Münchena Dieter Reiter otvorio je 190. izdanje festivala na livadi Theresienwiese u podne. 
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Reiter je otvorio točionike i uzviknuo "O'zapft is", bavarski izraz koji znači "Otvoreno je".
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Po tradiciji, prvo pivo od litre dobio je bavarski premijer. Markus Söder rekao je da je Oktoberfest "najbolji način za borbu protiv svjetskih kriza - jednostavno predah, malo uživanja u životu, punjenje baterija".
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Tijekom 16 dana, do 5. listopada, sudionici se mogu pridružiti svečanostima u pivskim šatorima, voziti se na panoramskim kotačima i odjenuti se u 'dirndlicu' i 'lederhosen'.
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
U nedjelju, 21, rujna, mnogi su uživali u paradi te mogli vidjeti sudionike odjevene u tradicionalnu odjeću. 
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Osim toga, na Oktoberfestu su se mogli vidjeti razni zanimljivi dodaci - poput torbica i nakita u obliku pereca. 
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
