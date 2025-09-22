FOTO Ludnica na Oktoberfestu! Pogledajte genijalne prizore s popularnog festivala
Svjetski poznati festival piva počeo je u subotu u južnom njemačkom gradu Münchenu, a ni velika vrućina nije odvratila posjetitelje od Oktoberfesta, koji će tijekom 16 dana održavanja posjetiti, kako se očekuje, milijuni ljudi.
Po tradiciji, prvo pivo od litre dobio je bavarski premijer. Markus Söder rekao je da je Oktoberfest "najbolji način za borbu protiv svjetskih kriza - jednostavno predah, malo uživanja u životu, punjenje baterija".