INTERVJU Tomislav Tomašević: 'Evo zašto ne vjerujem da će ova Vlada dočekati kraj mandata'

S Tomislavom Tomaševićem, čelnikom koalicije Možemo, razgovarali smo u njihovu izbornom stožeru u Muzeju za suvremenu umjetnost, u izbornoj noći prije objave službenih rezultata, prema kojima je, u međuvremenu, zeleno-lijeva koalicija postala jača za još jedan mandat – ukupno sedam.

Koalicija ste šest stranaka. Ima li izgleda da bi ta koalicija mogla postati neko unisonije tijelo u Saboru?

Mi smo i u Skupštini Grada Zagreba bili u vrlo sličnu sastavu, s četiri zastupnika, i ostali smo i dalje na četiri zastupnika, dok su se drugi oporbeni klubovi raspadali. Uvijek smo našli način da, unatoč nekim razlikama u stavovima, nađemo zajednički jezik, tako da očekujem da će tako biti i u Saboru. A možda doista i dođe do nekih spajanja stranaka, kako bismo imali još bolju sinergiju. Ali, o tom potom.

Bili ste oporba u Zagrebu s četiri zastupnika u Gradskoj skupštini. Sad ste u Saboru, prema trenutačnim neslužbenim rezultatima, sa šest (u međuvremenu je službeno potvrđeno sedam). Što se može u Saboru napraviti s toliko zastupnika?

Pa mogu se čuda napraviti, isto kao što se napravilo čuda u ova dva mjeseca kampanje, to jest – šest tjedana kampanje. A isto kao što smo s četiri od 51 zastupnika u Skupštini uspjeli postati očito najjača oporba, jer su to danas građani rekli, u Zagrebu. Tako će biti i u Saboru! Bit ćemo ustrajni, bit ćemo borbeni, davat ćemo uvijek, na svaku kritiku kontraprijedlog i neku alternativu, i vjerujem da će to i građani prepoznati i za sljedeće nacionalne izbore.

Izrazili ste zadovoljstvo rezultatima izbora za vašu platformu i nezadovoljstvo rezultatima izbora u cijeloj Hrvatskoj. Spomenuli ste crnilo koje se nadvilo nad Hrvatskom i najavili borbu protiv tog crnila. Kako će ta borba izgledati?

Pa da, crnilo iz perspektive jačanja krajnje desnice, crnilo iz nedostatka perspektive za mnoge ljude koji i dalje iseljavaju iz ove zemlje. I u tom smislu, očito da se Restart koalicija, iako se ne bih previše bavio njima, nije dovoljno dobro borila protiv tog crnila. A mi ćemo pokazati da smo novo svjetlo u politici i da ćemo na kraju ugasiti taj mrak.

Mrak nije samo u političkom životu, i ne spominjete ga samo vi, nego i sve političke opcije, i one koje dobivaju i one koje gube na ovim izborima spominju mrak u gospodarskom životu. Očekujemo tešku jesen, tko god vodio zemlju...

Tko god formira vladu, a vjerojatno će sad HDZ, ako se ne promijene stvari, formirati vladu. Međutim, bilo koju vladu koja se sad formira očekuju golemi izazovi i mi ćemo biti konstruktivna oporba, ali žestoka. Na svaku aferu ćemo triput vratiti HDZ-u i bit ćemo u niskom startu za sljedeće nacionalne izbore, za koje vjerujem da će biti prijevremeni. Ja ne vjerujem da će ova vlada, ako je HDZ sad formira sa svim ovim izazovima, i znajući HDZ funkcionira iznutra i koliko će afera isplivati van, ne vjerujem da će dočekati kraj mandata.

VIDEO Tomislav Tomašević: Ne vjerujem da će ova vlada dočekati kraj mandata

Snimila: Valentina Wiesner

Što ćete napraviti sa zastupničkim mandatom u Gradskoj skupštini?

Ostajem u Gradskoj skupštini, budući da ima dosta zastupnika koji su u isto vrijeme i gradski i saborski zastupnici. Sjednice Skupštine su jednom mjesečno, za razliku od saborskih rasprava. I dosad sam imao svoj posao i dolazio sam u Skupštinu kad su bile sjednice, i dobivao naknadu za to. To mi nije bio posao, nije puno radno vrijeme. Tako da ću ostati u Skupštini, posebno jer ću u Saboru raditi na novom zakonu o obnovi Zagreba i okolice, da bude što bolji i što brži, a onda se pripremati za kandidaturu za gradonačelnika Zagreba i tada staviti saborski mandat u mirovanje, kad krenem u taj finalni okršaj s Milanom Bandićem i vjerujem da ćemo ga nakon 20 godina konačno maknuti.

Staju li s kandidaturom za gradonačelnika Zagreba vaše ambicije? Jeste li vi potencijalni materijal za premijersku funkciju jednog dana?

Korak po korak. Prvi korak je maknuti Bandića s vlasti, nadam se da ćemo ga upravo mi maknuti s vlasti. A moja ambicija jest biti gradonačelnik Zagreba. Ali, pogledajte naš klub, pogledajte omjer žena i muškaraca; u tom smislu sam ponosan da smo doprinijeli boljem omjeru žena u Hrvatskom saboru. Zadnji je saziv bio sramotan, sa samo 12 posto žena. Imamo sjajne ljude, to se vidjelo u ovoj kampanji; sva ta širina liderica i lidera koji mogu o različitim temama stručno i borbeno govoriti, tako da se uopće ne brinem za budućnost naše nacionalne političke opcije. Čak i ako se više fokusiramo na Zagreb u nekom sljedećem srednjoročnom razdoblju.

Na nacionalnoj razini, na kojim ćete temama graditi političku borbu?

Ponajprije su to teme socijalne pravde i smanjenja društvenih nejednakosti, boljih uvjeta rada za sve ljude koji žive od rada, ekološka održivost budući da smo zelena opcija; borba protiv klimatskih promjena i klimatske nepravde u svakom smislu. Veća demokratizacija društva; da se ograniči broj mandata lokalnih čelnika na uzastopna maksimalno dva. I sam sam spreman na to; nitko ne bi trebao biti gradonačelnik više od dva mandata. Ali i da se omoguće lokalni referendumi koji su sada gotovo nemogući s obzirom na zakonodavstvo; da se vrati veća moć skupštinama i gradskim vijećima u odnosu na lokalne čelnike te svakako borba protiv korupcije, rodna ravnopravnost, prava žena i jednakost u svakom smislu.

Borbu protiv korupcije ste počeli na ulici, na Cvjetnom trgu. Doslovce su vas nosili u „maricu“...

Ne samo mene, nego je većina ljudi koji su na ovim listama bila uhićena više puta od tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka koji je pao lagano u zaborav. Borili smo se protiv tog projekta i htjeli pokazati sistemsku korupciju u Gradu Zagrebu, na jednom primjeru, Cvjetnog prolaza. I vidimo kako nam pravosuđe funkcionira; isti taj investitor, unatoč tome što je osuđen na gotovo pet godina zatvora, ispija na špici kavice, a kaže da ne može u zatvor jer je na liječenju. A vidjeli smo i koliko je trebalo za taj pravosudni postupak nakon prometne nesreće u kojoj je poginulo dvoje Talijana – osam godina do pravomoćne presude. Tako da ćemo se baviti i pravosuđem – reformom pravosuđa. Sandra Bančić je naša osoba za takve teme.

Koliko ste kapacitirani za tako široke teme?

Jesmo, apsolutno! Od obrazovanja gdje imamo nekoliko ljudi koji su dobar kadar, čak i za ministrice i ministre obrazovanja, socijalne politike, kulture, zaštite okoliša i neke druge teme.