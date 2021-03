“Imaš zeleno svjetlo da mu daš novac koji ću ti nadoknaditi”

– Majku ti j...., što radiš ovdje? Ubit ću te! – prijetnja je koju, je prema navodima tužiteljstva, 13. ožujka 2019. u 16.45 sati izgovorio Tomislav Sabljo kada je u Ulici majstora Radonje u Zagrebu ugledao Tomislava Dujmovića.

Dujmović je upravo izlazio iz parkiranog Audija, a ugledavši Sablju, vratio se u vozilo i zaključao se dok je Sabljo pljuvao i lupao po krovu automobila. Zašto mu je Sabljo prijetio i nije toliko bitno, no Dujmović ga je prijavio, a ta prijava pokazat će se kobna ne samo za Sablju, nego i još tri osobe. Jedna od njih je Ferhat Čančar, u to vrijeme zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Zbog prijetnje koju je Sabljo izrekao Dujmoviću, Čančar će se naći na meti USKOK-a koji ga je u srpnju lani optužio za primanje mita. Osim njega optuženi su Sabljo te Đorđe Vuletić i Vanja Jazić. Sabljo i Vuletić u srpnju prošle godine također su optuženi i u akciji Tebra. Sabljo se tamo tereti da je s Tomislavom Sučićem ustrojio zločinačku grupu koja je prokrijumčarila najmanje tonu marihuane, dok je sa Sučićem i Vuletićem optužen da je ustrojio grupu koja je stajala iza paleža vozila te planiranja premlaćivanja nekih osoba. Optužnice u oba slučaja još nisu potvrđene, no zakazana su optužna vijeća. Za Tebru bi se ono trebalo održati 18. ožujka u Zagrebu, a za Čančara 22. ožujka u Rijeci. USKOK ga tereti da je tražio 3000 eura mita kako bi “riješio” Sabljin problem, odnosno odbacio Dujmovićevu prijavu protiv Sablje zbog prijetnje te onemogućio da ga se pospremi u istražni zatvor.

Za uslugu tražio 3000 eura?

Prema navodima optužnice, posrednici u sređivanju Sabljine situacije bili su Vuletić i Jazić. Vuletić je tražio pomoć od Jazića, a ovaj se obratio Čančaru. Čančar je, tvrdi USKOK, pristao za novac pomoći Sablji te je za svoju “uslugu” tražio 3000 eura. Da bi ispunio svoj dio pogodbe, tvrdi USKOK, Čančar se kod kolega raspitivao o Sabljinu predmetu, unaprijed tvrdeći “da tu nema ništa”, a na koncu je tražio i da mu se spis dodijeli u rad, što je i učinjeno 5. travnja 2019. Čančar je nakon toga, tvrdi USKOK, od Jazića tražio da mu Sabljo i Vuletić odmah predaju 1000 eura, a ostatak kada odbaci kaznenu prijavu protiv Sablje zbog prijetnje, što je i učinio 31. svibnja 2019. Tijekom istrage, Čančar je nijekao je da je počinio djelo. Kazao je da Jazića poznaje niz godina jer on ima kafić blizu jednog od zagrebačkih sudova, a Čančar tamo zna popiti kavu. – Jazić mi je kazao da se Sabljo privodi te me zamolio da vidim hoće li mu biti određen istražni zatvor ili što će biti.

Otišao sam do kolegice te je pitao za koje je djelo prijavljen Sabljo, a ona je rekla za prijetnju. Svaki dan se prijavljuje puno prijetnji i za to se može i ne mora odrediti istražni zatvor, pa sam to rekao Jaziću. Koji dan poslije sjedio sam kod kolegice u sobi i ona je pred sobom imala Sabljin spis, pa smo počeli razgovarati o njemu. Pitala me znam li da je to mafija, a ja sam odgovorio niječno. Pitala me i znam li za te osobe, a ja sam kazao da sam čuo za Sablju i Dujmovića i da nekog privode. Kolegica mi je kazala da uzmem spis jer radim na prijetnjama. Tako sam taj spis dobio u rad, a nakon toga Jaziću sam kazao da o predmetu ne možemo razgovarati. Nikakav novac nisam primio niti bih to ikad učinio– branio se Čančar u istrazi. Počinjenje djela negirao je i Jazić, koji je kazao da mu je Vuletić rekao da mu je prijatelj lažno prijavljen za prijetnju.

Tajno snimljeni razgovori

– Pričao mi je da imaju neki posao koji neće moći realizirati ako Sabljo završi u zatvoru. Vuletić se bojao da Sabljo neće imati fer postupak – kazao je Jazić, koji također tvrdi da nikakve primopredaje novca nije bilo. No zato je bilo poziva Čančaru u vezi s time da je Sabljo uhićen pa pušten, a pričalo se i da je Čančar dobio taj predmet, što je Jazić Vuletiću predstavio kao sreću jer je, kako je kazao, Čančar pošten. Iako Čančar i Jazić niječu da je netko tražio, a netko dao novac, u prilog im ne idu snimke tajno snimljenih razgovora, iz kojih se čuje kako Sabljo objašnjava “da će mu se s nekim u ODO vidjeti oko istražnog zatvora”. Tajno su snimljeni i razgovori između Jazića i Vuletića, a u jednom Vuletić kaže Jaziću: “Imaš zeleno svjetlo da mu daš svoj novac koji ću ti nadoknaditi”. Zabilježeno je i da je Sabljo Vuletiću 5. travnja 2019., kada je protiv njega odbačena kaznena prijava kaže: – Otići ću počastiti čovjeka. – Dat ćeš mi ljubičicu, pa idemo zajedno – kaže Vuletić, pri čemu je ljubičica šifra za novčanicu od 500 eura. – Odvedite čovjeka i recite mu da je ovo za njega jer se uopće trudio – kaže Sabljo Vuletiću. Takvih tajno snimljenih razgovora, čije će izdvajanje obrana vjerojatno tražiti, ima podosta, a oni jedan dio mozaika na kojem je USKOK složio optužnicu protiv Čančara i drugih.