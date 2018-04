Imam niz mjera za ostanak ljudi koje mogu predložiti Vladi

Neću biti na službenoj komemoraciji u Jasenovcu. Moj izaslanik će biti Ivan Zvonimir Čičak. Meni je pitanje komemoracije u Jasenovcu prije svega odavanje pijeteta žrtvama Jasenovca i ne želim da se politizira u bilo kojem obliku. Ove godine opet nema jedinstvene komemoracije, a ja ću naravno i osobno odati počast žrtvama - rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Kninu koji je posjetila u srijedu u sklopu izmještanja svoga ureda u Šibensko kninsku županiju.

Komentirala je i reakcije na svoj govor dan ranije. Naime premijer Plenković je rekao da ga ne doživljava kao kritiku, a ministrica Murganić je kazala da je lako kritizirati kada za nešto niste odgovorni.

- Ja jesam za to odgovorna. Govorila sam o ostanku ljudi, ja odgovaram građanima ove države moram biti glas naroda. Na terenu ljudi demografiju apsolutno postavljaju kao prvo pitanje. Čitam te komentare da je netko iz HDZ-a dao poprilično ružnu izjavu koja je neprilična s obzirom koliko je demografija teško pitanje. Iznimno mi je drago što premijer to ne doživljava kao kritiku jer i nije bilo upućeno kao kritika već kao realno stanje. Mi ne trebamo neke apstraktne teorije treba nam konkretan akcijski plan. Neću reći da je sramota to je preteška riječ ali mislim da je neprilično da male općine i mali gradovi na tome rade puno više nego što radi država kako bi zadržali ljude u svim krajevima. Potreban nam je sveobuhvatan program na državnoj razini koji bi objedinio sve resore koji se tiču demografije koja je pitanje svih pitanja - rekla je Grabar Kitarović.

Kaže da to obuhvaća sve reforme koja će unaprijediti naše gospodarstvo i dovesti investicije u Hrvatsku, povećati broj radnih mjesta, povećati plaće, prometno povezivanje, digitalizacija...

- Iznimno mi je drago da je premijer spreman o tome razgovarati jer ja već imam niz mjera koje mogu podijeliti s vladom - poručila je predsjednica.

Što se tiče Istanbulske konvencije ona kaže da je svoje mišljenje rekla te nije imala potrebu ponavljati ga.

- Duboko su me zabrinjavala, a i dalje me zabrinjavaju ideološke podjele u društvu. Moj je stav da i nakon ratifikacije treba nastaviti razgovarati o svim pitanjima koja su ostala otvorena, ali vlada i ja moramo se fokusirati na egzistencijalna pitanja - rekla je Grabar Kitarović.

Što se tiče novog čovjeka na čelu DORH-a kaže da joj je jedino bitno da je proces otvoren i transparentan. Naglasila je da od državnog odvjetnika očekuje potpunu objektivnost u radu i poštivanje svih najviših pravosudnih standarda. O mogućoj rekonstrukciji vlade rekla je da je to pitanje za premijera kome se ne želi miješati u izbor ministara i vlade.

- Ja imam svoje mišljenje kao što znate da je ministarstvo demografije neophodno jer bi trebalo biti koordinator svih tih poslova s obzirom na to da demografija nije samo demografsko pitanje. Mislim da postoji prostora i za smanjenje broja ministarstava ali to je na premijeru Plenkoviću i na koaliciji, a ja ću prihvatiti sve što bude funkcionalno i što hrvatsku bude vodilo naprijed - rekla je predsjednica.

Novinare je zanimala i njezina vlada koja nikad nije zaživjela kao i komentar na kritike kako se nije držala ustava jer je u njoj bilo i stranačkih ljudi.

- Ne znam zašto se to pitanje otvorilo nekoliko godina kasnije jer nikada nije zaživjelo. Takva je bila situacija tada ako se sjećate nakon pet krugova konzultacija nije bilo nikakvog ishoda nitko nije imao većinu. Ustav nije predvidio mogućnost da ne bude mandatara pa sam s ustavnim stručnjacima razgovarala koji su mi rekli da ne smijem dati mandat nikome tko nema većinu a konzultacije ne mogu ići u nedogled. Nije se nazirao izlaz. Predsjednik ili predsjednica u trenutku kad zaključi da situacija ne vodi ničemu prekida konzultacije i raspisuje izbore. Nakon što se raspišu novi izbori stupa ta privremena nestranačka vlada. Ja sam obavila konzultacije s nizom ljudi jer sam željela biti spremna na tu situaciju nisam smjela dopustiti da se Hrvatska nađe u situaciji da nemamo nikakvu vladu. Ta vlada nikada nije zaživjela neću govoriti o imenima jer smatram da to nije korektno. Mogu vam reći da bi to definitivno bila nestranačka vlada jer su ljudi s kojima sam razgovarao i koji su bili članovi stranaka bili spremni iz njih istupiti i na tome im zahvaljujem - izjavila je Grabar Kitarović.

Kaže da je vodila računa o stabilnosti Hrvatske kao i ravnoteži političkog spektra, da ljudi budu stručni, da bude mladih a bilo je i 50 posto žena.

U Kninu je posjetila centar koji skrbi o ljudima s poteškoćama te naglasila kako bi se posao takvim ustanovama znatno olakšao kada bi se ukinuo PDV na donacije.

- PDV na donacije je bespotreban, suvišan i kontraproduktivan. U puno država donacije se čak odbijaju od poreza. Idemo ozbiljno razmisliti io tome da angažiramo i civilni sektor i gospodarstvo da pomažu i da ne plaćaju državi 25 posto - poručila je predsjednica.