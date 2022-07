Energetski stručnjak otkrio hoćemo li gorivo plaćati 20 kuna po litri: 'Ako se rat u Ukrajini produlji...'

Sutra je na rasporedu telefonska sjednica Vlade gdje se očekuje nova odluka vezana uz cijene goriva.

-Teško je reći što će se dogoditi, međutim po svoj prilici će se ili produljiti ove mjere zbog toga što je u proteklih dva tjedna došlo do izvjesnog sniženja cijena sirove nafte za desetak dolara po barelu. Prema tome, ili će se produljiti ove odluke, ili će se kombinirati s određenim dodacima koji bi olakšali položaj građanima, malim proizvođačima i malim distributerima naftnih derivata na domaćem tržištu- rekao je za RTL energetski stručnjak Igor Dekanić te istaknuo kako je moguće ograničiti cijene osnovnog goriva u veleprodaji.

- To je moguće u slučaju daljnjih poskupljenja, a možda je i takva situacija vjerojatna- ističe te smatra da bi taj potez išao na ruku malih distributera, odnosno da bi to označilo njihovo spašavanje. Ipak, taj potez ne bi išao na ruku velikim kompanijama- objasnio je Dekanić, a ovu situaciju usporedio je s OPG-ovima.

-Otprilike kao kad se nekad spašavao Agrokor. Agrokor se spašavao zbog prerađivačke industrije i položaja malih OPG-ova. Na svoj način, mali su distributeri na unutarnjem tržištu svojevrsni OPG-ovi u naftnoj industriji- rekao je Dekanić te rekao kako smatra da iako mali trgovci naftom prijete zatvaranjima ipak neće staviti ključ u bravu.

-Vjerojatno će im vlada pomoći. Neće im biti lako, ni sada, ni sljedećih mjeseci, možda ni koju godinu. Ali vjerojatno će im Vlada pomoći, tako da neće morati zatvarati poslovanje, što bi bilo vrlo loše- objasnio je Dekanić pa otkrio kada bi se moglo očekivati da cijena goriva dosegne 20 kuna.

- To bi mogli očekivati ukoliko se rat u Ukrajini intenzivira i produlji, pogotovo ako dođe do daljnje internacionalizacije ratnih djelovanja- govori Dekanić te dodaje kako bi u tom slučaju Europska unija pribjegla sniženju PDV-a kao što je i najavljeno, a neke zemlje samoinicijativno to učinile i prije.