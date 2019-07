Idu po bodove, ali moraju biti spremni i na zvižduke

Sinjska alka tradicionalno okuplja respektabilan broj političara, kako onih na vlasti tako i oporbenjake. Viteškom alkarskom društvu (VAD) i ove su godine svoj dolazak potvrdili najviši dužnosnici pa će se u svečanoj loži u nedjelju naći i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Ono što plijeni pozornost uoči ovogodišnje Alke ipak nije državni vrh, nego činjenica da bi se na istom mjestu u isto vrijeme prvi put mogli naći predsjednica države i njezini glavni izazivači, Zoran Milanović i Miroslav Škoro.

Uvertira za Dan pobjede

Kako će se prema toj činjenici postaviti alkarski protokol, gdje će tko sjediti i koga će sve alkarski vojvoda Boško Ramljak pozdraviti u govoru uzvanicima i gostima, jučer se nije moglo doznati. U Viteškom alkarskom društvu neslužbeno se moglo čuti tek da se protokol još brusi i da će se sve doznati “na vrijeme”.

Pojavljivanjem na Alki predsjednički kandidati vjerojatno računaju da će “ušićariti” pokoji politički bod prije utrke za Pantovčak, no s obzirom na to da se političarima na ovoj manifestaciji klicalo, ali i zviždalo, dolazak u Sinj za neke od njih mogao bi biti i rizičan. Politički analitičar Žarko Puhovski uvjeren je da je to rizik za sve profesionalne političare i da na Alku opušteno može doći jedino Miroslav Škoro.

– Svatko od profesionalnih političara ondje bi se mogao suočiti s negodovanjem mnoštva jer svi oni imaju određene elemente nepopularnosti – ističe Puhovski, koji pojavljivanje predsjedničkih kandidata u Sinju smatra uvertirom za proslavu Dana pobjede koja se dan poslije održava u Kninu. Kaže da su Sinj svi izabrali jer im treba “mjesto koje će ih posvetiti” i dodaje kako je zabrinjavajuće da su se ključni kandidati odreda opredijelili za teme koje se tiču prošlosti što bi, upozorava, značilo da će se i u predsjedničkoj kampanji zanemariti teme koje se tiču hrvatske budućnosti.

– Zabrinjavajuće je da se Hrvatska vraća u prošlost, da su Knin i Vukovar za hrvatske političare važniji nego ikada prije. Kako vrijeme prolazi, nama ta prošlost postaje sve važnija – ističe Puhovski. Dodaje da je riječ o “rasprodaji primitivnog patriotizma”, ali i kako je pitanje hoće li to koristiti ikome od ovih troje kandidata za Pantovčak.

– Pitanje je je li to dovoljno da netko dobije izbore jer, ako svi budu radili isto, tada će se izvan njihova kruga tražiti kandidat s drukčijim pristupom – procjenjuje Puhovski.

Koncerti u Trilju i Splitu

A nakon Sinja slijedi proslava obljetnice Oluje, na kojoj se također očekuje “defile” političara različitih boja. Dolazak u Knin ove je godine najavio i Tomislav Karamarko, kojeg se sve češće spominje kao jednog od pretendenata na čelnu poziciju u HDZ-u.

Političke obojenosti nisu lišene ni druge proslave pa se raspredaju teorije o tome koliko će se ljudi pojaviti na Škorinu koncertu u Trilju ili na Thompsonovu u Splitu. Mediji su nagađali da bi na potonji mogla doći i Kolinda Grabar-Kitarović te da bi na tom koncertu mogla “pasti” i službena potvrda njezine kandidature, no s Pantovčaka su poručili da je riječ o nepotvrđenim informacijama te da je predsjednica taj dan u Kninu.