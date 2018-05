I u iranskoj krizi najveći je dobitnik – Vladimir Putin

Trumpe, niste svjetski policajac!

Trumpova odluka o povlačenju SAD-a iz nuklearnog sporazuma s Iranom dovela je do možda najnategnutijih odnosa između transatlantskih saveznika nakon II. svjetskog rata. I ranije je Amerika pokretala ratove, primjerice u Iraku unatoč protivljenju Francuske ili Njemačke, ali je barem imala aktivno sudjelovanje Velike Britanije ili Španjolske. No sada praktički svi u Europi izražavaju žaljenje i zabrinutost, a odmah preksinoć lideri Francuske, Njemačke i Velike Britanije u zajedničkoj su izjavi potvrdili da nastavljaju primjenjivati sporazum. U neslužbenim izjavama europski diplomati još eksplicitnije daju do znanja koliko su šokirani, poput jednog neimenovanog diplomata zapadnoeuropske države, citiranog u Financial Timesu: “Trumpa boli briga za saveznike. Nema nikakvog poštovanja.”

Europska reakcija sada se koncentrira na tri prioriteta. Prvo, obraniti europske banke i kompanije od tzv. sekundarnih američkih sankcija, odnosno od mogućnosti da američke sankcije pogode europska poduzeća koja nastavljaju poslovati s Iranom kao da nema sankcija, jer ih iz europske perspektive i nema. No to je težak zadatak s obzirom na isprepletenost europskih multinacionalki s američkim pravnim i financijskim sustavom. Drugo, europska diplomacija odmah ulaže sve napore u uvjeravanje Iranaca da ostanu privrženi sporazumu. Treće, Europska komisija i nacionalna tijela izvršne vlasti pripremaju se za mogući scenarij u kojemu globalni rast cijena nafte, zbog očekivanog smanjenja iranske nafte na tržištu, prijeti usporavanjem gospodarskog oporavka. Novi američki veleposlanik u Njemačkoj Richard Grenell na Twitteru je napisao kako “njemačke kompanije koje posluju u Iranu moraju odmah ugasiti svoje operacije ondje”. Francuski ministar gospodarstva komentirao kako SAD ne bi trebao umišljati da je “svjetski ekonomski policajac”.

– Sporazum nije mrtav. Postoji američka odluka o povlačenju, ali sporazum još uvijek postoji – rekao je francuski šef diplomacije Jean-Yves Le Drian. (Tomislav Krasnec)