Istočni Jeruzalem gori: I SAD zabrinut zbog postupanja Izraela prema Palestincima

Više stotina Palestinaca ozlijeđeno je u novim sukobima s izraelskom policijom na Platou džamija u istočnom Jeruzalemu. Do novih sukoba došlo je na Dan Jeruzalema, kojim se slavi izraelsko osvajanje Starog grada u Šestodnevnom ratu 1967. godine.

Palestinski militanti u Pojasu Gaze, Hamas i Islamski džihad ispalili su 90 raketa na jeruzalemsko područje i južni Izrael, kao odgovor Izraelu zbog nasilnih obračuna s Palestincima u Jeruzalemu, na što je Izrael odgovorio zračnim napadima u kojima je poginulo 20 Palestinaca, među kojima i devetoro djece. Izrael je proglasio ratnu zonu 80 km u krug oko Pojasa Gaze i gotovo sva skloništa su otvorena, a raspoređeno je i nekoliko proturaketnih baterija u okviru Željezne kupole na nekoliko lokacija u centralnom dijelu Izraela. Zbog straha od frontalnog rata između Izraelaca i Palestinaca u Pojasu Gaze, američka administracija pozvala je na obostranu suzdržanost, međutim neki izraelski mediji govore kako izraelska vojska priprema vojnu ofenzivu na Pojas Gaze koja će trajati desetak dana.

Trumpova uloga

Istočni Jeruzalem jedan je od teritorija koje Palestinci žele za svoju buduću državu. Pregovori o nastanku palestinske države, koji su se održavali pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država, prekinuti su još 2014. jer Izrael smatra da je cijeli Jeruzalem izraelski glavni grad (što je potvrdila administracija Donalda Trumpa), status koji velika većina međunarodne zajednice ne priznaje. Tenzije proteklih tjedana nastale su i zbog prijetnji palestinskim obiteljima u četvrti Sheikh Jarrah u istočnom Jeruzalemu iseljenjem kako bi se oslobodio prostor za židovske stanovnike. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu brani izraelsko naseljavanje istočnog Jeruzalema i često ističe da je „Jeruzalem prijestolnica Izraela“.

– Kao što svaka država gradi svoju prijestolnicu, to pravo imamo i mi. To smo radili i to ćemo i činiti – poručio je Netanyahu.

Nema sumnje da je aktualne sukobe između Palestinaca i Izraelaca zapravo zakuhao bivši američki predsjednik Trump priznajući Jeruzalem glavnim gradom Izraela u prosincu 2017.

#BREAKING Israeli police storm #AlAqsa compound in the early hours of Monday with heavy tear gas and rubber-coated steel bullets firing at worshippers in the complex and inside Mosque spaces#Jerusalem #Israel #Palestine pic.twitter.com/TCLfY8Z0SK