Policija je utvrdila da su Velikogoričanke prekršile Zakon o zaštiti životinja, na redu je veterinarska inspekcija

Nedugo nakon što je viđen da se sam šeće ulicama Velike Gorice, zlatni retriver pojavio se na snimci koju je na svojoj Facebook stranici objavio Velikogoričanin I. M. Na njoj isti pas trči cestom uz automobil, vezan je lajnom koju drži ruka pružena kroz prozor.

Volonterka Tihana Maretić sve je prijavila policiji i veterinarskoj inspekciji, no u telefonskom razgovoru iz policije su joj rekli kako tu nema riječi o mučenju ili zlostavljanju psa. Moguće tek o nekom prekršaju iz zakona o prometu, no i to trebaju provjeriti. Objašnjenje kako je pas bio blatan pa ga nisu mogli staviti u auto ne opravdava postupak koji je zabranjen i Zakonom o zaštiti životinja. Stoga smo poslali upit Policijskoj upravi zagrebačkoj, zanimalo nas je što je točno policija utvrdila i jesu li obavijestili veterinarsku inspekciju. Istovremeno, upitali smo i Državni inspektorat jesu li dobili policijsko izvješće o događaju, jesu li inspekcija pokrenula nadzor i što je utvrđeno.

Iz Državnog inspektorata odgovorili su nam da su u subotu, 25. srpnja, dobili prijavu.

– Veterinarska inspekcija DIRH-a započela je s utvrđivanjem počinitelja kako bi se proveo inspekcijski nadzor. O utvrđenom ćemo vas izvijestiti po okončanju inspekcijskog postupka – kažu u svom odgovoru.

Foto: Privatni album

Policijsko izvješće ne spominju, no iz PU zagrebačke potvrđuju da su policijski službenici PU zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje i utvrdili identitet vlasnice psa i vlasnice vozila. Tijekom istraživanja došli su do saznanja da je pas prethodno izgubljen, što je njegova vlasnica objavila i na društvenim mrežama. Naknadno je pas pronađen i vraćen kući na opisani način (trčao je uz automobil vezan lajnom, op. a.). Provjerom je utvrđeno da je pas bez vidljivih ozljeda, uredno cijepljen i čipiran. Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakinjom I 45-godišnjakinjom, nakon čega su nadležnim tijelima za pokretanje postupka dostavili obavijesti radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

– Državnom inspektoratu RH dostavljena je Obavijest o počinjenom prekršaju iz članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti životinja, kao i Komunalnom redarstvu Grada Velike Gorice sukladno članku 22. i 23. Odluke o držanju i postupanju sa psima i mačkama, načinu o postupanju s neupisanim psima, te napuštenim o izgubljenim životinjama – odgovaraju iz PU zagrebačke. Ujedno, dopis su uputili i nadležnoj Veterinarskoj inspekciji radi provođenja nadzora nad držanjem životinje, odnosno radi eventualnog utvrđivanja elemenata kaznenog djela. Kad dobiju odgovor, cjelokupnu dokumentaciju dostavit će nadležnom državnom odvjetništvu radi donošenja meritorne odluke.

Ta odluka zanima i sve volontere, posebno zbog činjenice da Zakon o zaštiti životinja navodi neke prekršaje i zabrane za koje nisu predviđene nikakve kazne. Ostaje da vidimo kako će se to riješiti.