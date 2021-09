I cijepljenima treba maska jer se i oni mogu zaraziti

Ne možemo stalno – maska, ne maska, vidim svaki dan da u Vladi svi cijepljeni nose maske. Zašto? Pa ako sam se cijepio, poruka je: ‘Cijepi se i ti pa nećeš morati nositi masku.’ Ovo je kao muhe bez glave”, izjavio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović i time zasigurno naišao na odobravanje mnogih građana.

Pitanje je što mu je na to rekla supruga, epidemiologinja HZJZ-a. Jer, epidemiolozi su tu jednoglasni: kad se pokazalo da i cijepljeni protiv COVID-19 infekcije mogu “pokupiti” virus i prenositi ga dalje, pa tako zaraziti i druge, čak i ako se sami ne razbole, to je u okolnostima pojačanog širenja virusa značilo da i cijepljeni trebaju nastaviti nositi maske. Infekcija cijepljenih u velikoj većini slučajeva neće dovesti do teškog oblika bolesti, no mali postotak rizika postoji, kao što postoji kod svih cjepiva, i zato je sigurnije zaštiti se, koliko god to nekome izgledalo poput “muha bez glave”.

– I sam CDC u jednom je trenutku rekao da cijepljeni ne trebaju nositi masku, no otkad je broj zaraženih u SAD-u počeo rasti, preporuke su da i cijepljeni nose maske – rekla je za N1 epidemiologinja HZJZ-a Zvjezdana Lovrić Makarić.

Imunost sluznice

Prema nekim preliminarnim tvrdnjama, slaba imunost sluznice, mjesta ulaska virusa u organizam, razlog je zašto se cijepljeni, makar i samo u blagom obliku, mogu zaraziti koronavirusom. Polažu se nade u stvaranje cjepiva baš protiv prevladavajuće, delta-varijante koronavirusa, a to bi moglo biti uskoro. Stručnjaci podsjećaju da se cjepivo protiv gripe svake godine modificira, shodno soju koji se predviđa kao prevladavajući.

O širenju zaraze govore i podaci HZJZ-a. Zabilježeno je novih 805 slučajeva među 10.094 testirana pa u Hrvatskoj od COVID-19 trenutačno boluju ukupno 3632 osobe. U bolnici je 440, od toga je na respiratoru 59 pacijenata. Četiri su osobe preminule. Njih 7423 su u samoizolaciji. Cijepljenje se odvija sporije no što bi trebalo.

U utorak 31. kolovoza utrošeno je 6537 doza, a od toga je 3620 osoba cijepljeno prvom dozom. Do sada je ukupno utrošeno 3,271.036 doza cjepiva, a cijepljeno je 42,54% ukupnog stanovništva, odnosno 51,10% odraslog stanovništva.

U srijedu je na snagu stupila nova epidemiološka mjera kojom je i kafićima nakon devet mjeseci ponovno dozvoljeno posluživanje i boravak gostiju u zatvorenom dijelu. U unutrašnjosti kafića, međutim, vrijede pravila koja su već ranije prošle godine bila na snazi. To je razmak od dva metra među gostima, osim ako je riječ o članovima iste obitelji. Pribor za dezinfekciju ruku na ulazu u ugostiteljski objekt je obavezan i treba biti vidljiv jer važno je da gosti dezinficiraju ruke na ulazu u kafić. Pritom nose i masku na licu, koju skidaju dok sjede za stolom, ali je stavljaju pri odlasku u toalet i na izlazu iz kafića. Gosti u unutrašnjosti kafića mogu boraviti samo na sjedećim mjestima s razmakom, a nema posluživanja gostiju koji stoje. Time se izbjegavaju grupiranja oko šanka i sl. jer u takvim zbijenim skupinama razmak nije moguće držati. Od velike je važnosti i prozračivanje zatvorenih prostora.

Četvrti val

– Četvrti val epidemije je počeo, nadamo se da neće doći do situacije koja će biti lošija od prošle jeseni. S obzirom na to da je veliki broj prebolio koronavirus i da je više od 50 posto populacije primilo barem jednu dozu cjepiva, očekujemo da četvrti val neće biti gori od prethodnih – rekla je epidemiologinja Iva Pem Novosel iz HZJZ-a.

Naime, odluke se donose nastojeći postići što bolji balans između epidemioloških i ekonomskih razloga pa se kafići otvaraju nakon devet mjeseci usprkos činjenici da imamo veći broj oboljelih nego lani u isto vrijeme, ali i uvažavajući činjenicu da je cjepivo primila gotovo svaka druga odrasla osoba. Ako se znatno veći broj ljudi ne cijepi prije jeseni, do daljnjeg će se morati vrlo oprezno pratiti razvoj epidemije i reagirati shodno širenju zaraze, odnosno broju hospitaliziranih.

VIDEO: Što građani misle o otvaranju kafića? Neki su za, neki protiv! "Mislim da se svi vesele, posebno ugostitelji."