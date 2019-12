HZZO: Upravno vijeće produžilo ugovore za primarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu

Upravno vijeće HZZO-a danas je produžilo ugovore za bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu do 31. ožujka 2020., a za provoditelje primarne zdravstvene zaštite ugovori su produženi do 31. prosinca sljedeće godine, izvijestili su iz Zavoda.

Ugovorno razdoblje za privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji s HZZO-om imaju ugovore o bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja produženo je do 31. ožujka, dok je za privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji s HZZO-om imaju sklopljene ugovore o fizikalnoj terapiji u kući produženo do 31. siječnja, stoji u priopćenju.

HZZO je do 31. prosinca iduće godine produžio ugovore za privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji provode ugovorene djelatnosti izvan koncesije, kao i privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji provode ugovorene djelatnosti u sustavu koncesije, odnosno privatne zdravstvene radnike koji provode ugovorene djelatnosti u ordinaciji.

U stomatološkom liječenju do sada su samo djeca do 18 godina imala pravo na bijele ispune (plombe) na svim zubima, a novim usklađivanjem propisa to pravo dobivaju i trudnice i dojilje.

Naime, izmijenjeni su i dodani novi dijagnostičko-terapijski postupci u odluku o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, što je rezultat usklađivanja HZZO-a s Uredbom EU-a u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite.

Radi zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu HZZO će i dalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Donesena je odluka o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom na osnovu javnog natječaja iz 2019. godine. U prijedlog Liste prvenstva uvršteno je 39 kandidata.

Nastavlja se i financiranje rada pripravnika - doktora medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine, za koje će se financirati pripravnički staž osnovom javnog natječaja i 3. dijela otvorenog javnog natječaja iz 2019. godine.

Svi pristigli zahtjevi na oba javna natječaja zadovoljavaju formalne uvjete pa je u sustav financiranja pripravničkog staža uvršten sveukupno 21 kandidat, i to 15 doktora medicine, 2 magistra farmacije i 4 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a sklopit će ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju.