HZZO upozorava: 'Napadači šalju mailove kojima pokušavaju ukrasti podatke građana'

OPASNA VOŽNJA

VIDEO Dalmatinac do 4 ujutro putovao do Dalmacije, snimio kako je izgledao put: 'Ne vidim ništa'

Najmanje 26 vozača krenulo je na put po takvim uvjetima pa su zapeli na cestama, a na području Like do podneva zabilježeno je šest prometnih nesreća i četiri na području Zadarske županije. Jedan od ''hrabrih'' bio je i Dalmatinac koji se uspio probiti do Dalmacije preko Knina