HZZ: Potpore za srpanj za sve radnike ako ih 70 i više posto ima covid-potvrde

Hrvatski zavod za zapošljavanje u petak je donio mjeru za zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost za srpanj, a koja se vezuje i uz covid-potvrde pa će stopostotni iznos potpore moći ostvariti poslodaci čijih 70 i više posto radnika ima covid-potvrde.

Kako se navodi u priopćenju s danas održane sjednice Upravnog vijeća HZZ-a, mjera je namijenjena poslodavcima iz sektora prijevoza i skladištenja, što uključuje prijevoz putnika kopnom, zrakom i vodom, kao i zračni prijevoz robe, zatim tu su uslužne djelatnosti povezane s prijevozom, pa sektor ugostiteljstva i turizma, to jest pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

Nadalje, mjera se odnosi i na administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, što uključuje iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing), putničke agencije, organizatore putovanja (turoperatore) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.

Tu je i sektor umjetnosti, zabave i rekreacije, što uključuje proizvodnju i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribuciju istih

Mjera se odnosi i na organizatore kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, poput sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja, izvijestili su iz HZZ-a.

Također, program se odnosi i na poslodavce s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, bez obzira na djelatnost i pad prometa, a u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Mjera može biti dodijeljena svim poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 28. veljače ove godine i to za radnike zaposlene najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Isplata mjesečnih troškova plaće za srpanj odobravat će se za zahtjeve zaprimljene od 26. srpnja do zaključno 25. kolovoza, istaknuli su iz HZZ-a.

Za 70 i više posto covid-potvrda poslodavac može ostvariti 100 posto potpore

Naglasili su da se poslodavcu može odobriti korištenje potpore za srpanj za sve radnike za koje je tražio potporu, ako do zaključno 25. kolovoza 70 i više posto radnika za koje traži potporu posjeduje EU digitalnu covid-potvrdu ili su stekli uvjete za njeno dobivanje.

Drugim riječima, za 70 i više posto covid-potvrda poslodavac može ostvariti 100 posto potpore.

S druge pak strane, ako na 25. kolovoza manje od 70 posto radnika za koje je poslodavac tražio potporu ima EU digitalnu covid-potvrdu ili ima uvjete za njeno dobivanje, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku udjela radnika s tim potvrdama od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje je potpora zatražena.

"Za manje od 70 posto covid-potvrda poslodavac može ostvariti potpore proporcionalno, to jest jednako postotku udjela covid-potvrda od ukupnog iznosa potpore", pojasnili su iz HZZ-a.

Napominju da će do podataka o posjedovanju EU digitalne covid-potvrde ili stečenim uvjetima za njeno posjedovanje doći razmjenom podatka s nadležnim tijelima.

"HZZ, sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka, neće imati uvid u osobne podatke radnika s EU digitalnom covid-potvrdom, već će se podaci s nadležnim tijelima u svrhu odobravanja potpora razmjenjivati i obrađivati u obliku statističkih podataka, odnosno HZZ će od nadležne institucije razmjenom podataka zaprimiti samo postotak radnika s potvrdom ili uvjetom za istu", navodi se u priopćenju.

Iz HZZ-a su pojasnili i da se pod "uvjetom za istu" podrazumijeva da radnik ima uvjete ishoditi EU digitalnu covid-potvrdu, ali nije zatražio njeno izdavanje od nadležne institucije.

Kriterij za dodjelu potpore je i dokaz o padu prihoda/primitaka u propisanim usporednim razdobljima, pri čemu su već spomenuti izuzetak poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, koji ne moraju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka.

"Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva izjavit će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore", navodi se u priopćenju.

