Husinec o nesreći u Novoj Gradiški: 'Taj auto on sigurno nije zaradio ili ga kupio'

Stalni sudski vještak za promet Goran Husinec komentirao je prometnu nesreću u Novoj Gradiški u kojoj su ozlijeđena dvojica maloljetnika. Vozač je bio 17-godišnjak koji je bez vozačke dozvole i bez sigurnosnog pojasa upravljao vozilom te se zabio u betonski stup, a na suvozačevom mjestu sjedio je 16-godišnjak. Vozio je preko 100 km/h u naseljenom mjestu. "Sigurno da spada u obijesnu vožnju, pogotovo neko snimanje svoga prekršaja. Čim vi snimate neki prekršaj to odmah ima elemente obijesti. Ne samo da radite prekršaj, nego to i dokumentirate. Znači zašto vi dokumentirate prekršaj? Vi ga dokumentirate da bi to nekome pokazivali, da bi vi s time nešto postigli, nekakvu popularnost u društvu" rekao je Husinec za Danas.hr.

Komentirao je trend snimanja vozačkih, kako ih sam naziva, "podviga". "Sve češće se to događa jer jednostavno mladi se hoće pokazati da su oni nešto napravili, da su oni postigli nešto automobilom. Nekada dok nije bilo mobitela i kamera, vi ste trebali imati svjedoke koji su prepričavali to što se dogodilo. Danas je to jednostavnije, snimaju na mobitel pa stavljaju na društvene mreže i te njihove 'pothvate' vide deseci tisuća ljudi. Jednostavno jedan motiv koji njih uzbuđuje i zbog toga oni to rade. Kod nas u se to ne događa često, međutim kada gledate po Europi i po svijetu to se jako puno događa jer jednostavno ljudi, većinom mladi, žele se praviti važni pa na taj način pokazuju da snimaju tzv. podvige" rekao je Husinec.

Osvrnuo se i na odgovornost roditelja. "Sigurno postoji propust roditelja ili odgajatelja da je on došao do ključeva automobila jer taj auto on sigurno nije zaradio ili ga kupio. To je propust vlasnika automobila jer on je isto kao i oružje, poput pištolja i puške koji su opasna stvar. Za to postoji dozvola. Kao što imate dozvolu za oružje tako imate i vozačku dozvolu za automobil" rekao je nadodajući: "Ako imate vozačku dozvolu i prometnu dozvolu tog automobila vi morate paziti na taj auto jer znate da je taj auto opasna stvar. Morate ga čuvati, ne samo od toga da mu netko drugi nanese neku štetu, nego i od toga da vam ga netko ne otuđi, posudi i ne napravi sebi ili nekome drugome štetu. Ako gledate da imate doma maloljetno dijete koje zna upravljati automobilom, onda je to odmah nekakav znak za biti na povećanom oprezu."

Podsjetimo, U Novoj Gradiški, na raskrižju Ulica Josipa Jurja Štrosmajera, Jurja Haulika i Maksimilijana Benkovića dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško nastradao 17-godišnji vozač nakon što se vozeći brzinom od 100 na sat po naseljenom mjestu bez vozačke dozvole i sigurnosnog pojasa zabio u betonski stup. Neposredno prije nesreće mladić i 16-godišnji suvozač snimali su i na društvenim mrežama podijelili svoje divljanje cestom. Policijski službenici protiv 17-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu. Optužni prijedlog podnesen će biti i protiv 16-godišnjeg suvozača jer nije bio vezan.

