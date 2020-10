HUBOL zbog žarišta u Popovači traži očitovanje institucija: Političari donose odluke kojih se sami ne pridržavaju

Novo žarište širenja koronavirusa ovih je dana promocija knjige u Gornjoj Jelenskoj kod Popovače održana 25. rujna u Društvenom domu, a prema saznanjima Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, ukupno je bilo oko 140 sudionika, od kojih je testirano 116, a čak 90 ih je pozitivno na SARS- CoV-2 virus.

Na promociji knjige u Gornjoj Jelenskoj bio je i načelnik Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije Roman Rosavec, a fotografije ukazuju da su na događaju prekršene propisane mjere. Rosavec je u samoizolaciji od četvrtka, zasad je negativan. Na istoj je promociji bio i gradonačelnik Popovače Josip Mišković, koji je tek u petak navečer otišao u samoizolaciju.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika sada je priopćenjem ukazala na nesavijesnost sudionika. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Gotovo kao po shemi, hrvatska javnost prati opetovani izostanak odgovornog ponašanja osoba koje su zadužene za stvaranje okvira funkcioniranja jednog društva - političara. Ono što je još gore u cijeloj priči, jest da ti isti političari uporno ponavljaju građanima nužnost odgovornog ponašanja, propisuju mjere, donose odluke i sankcije, a sami se istih nekažnjeno ne pridržavaju. Ono što je u aktualnoj priči još veća tragedija jest činjenica da je nakon jednog takvog, epidemiološki neadekvatnog događanja u Moslavini, buknulo u Hrvatskoj najveće žarište zaraze SARS- CoV-2 virusom.

Pohvalili su se lokalni političari i slikama s navedenog događanja, kako bi javnost što bolje pratila njihovo djelovanje u zatvorenom prostoru, s jedva 20-ak centimetara međusobnog razmaka te bez propisanih maski na licima prisutnih. Epilog priče jest do subote 3.10.2020 jest 90 pozitivnih posjetitelja sa spomenutog događaja od 116 testiranih! Do sada najgori „score“ od početka epidemije! HUBOL smatra da je dosta postavljanja retoričkih pitanja nadležnim institucijama, ministru zdravstva i premijeru, te zahtijeva uvođenje reda i pravila jednakih za sve građane RH bili oni lokalni političari, poduzetnici, kumice s placa ili zdravstveno osoblje! Uporno ponavljamo važnost obuzdavanja zaraze prvenstveno zbog zdravstvenih razloga, a potom i ekonomskih, no onda se uporno ponavljaju ovakvi događaji gdje se propisanih mjera ne pridržavaju oni koji su zaduženi za njihovo propisivanje i provođenje! Mjere itekako donose rezultate jedino ako ih se svi drže, u protivnome sav trud svih onih odgovornih građana i nas zdravstvenog osoblja pada u vodu!

Događanjima u Moslavini, koje su sukladno izjavama sisačkog epidemiologa smatrane rizičnima, te nisu dobile suglasnost lokalne epidemiološke službe, prisustvovao je i dožupan Roman Rosavec, koji, najtragičnije u cijeloj situaciji, vrši funkciju Načelnika stožera civilne zaštite u županiji. HUBOL zahtijeva javno očitovanje nadležnih institucija oko navedenog događaja te tražimo sankcije za odgovorne. Nakon razbuktavanja žarišta u Sisačko-moslavačkoj županiji, kako neslužbeno doznajemo od kolega, u planu je ograničavanje rada pojedinih segmenata usluga Neuropsihijatrijske bolnice Popovača, čime se zakida dostupnost zdravstvene zaštite za građane županije.

A sve zbog kontinuuma neodgovornog ponašanja organizatora ovog, ali i drugih sličnih javnih događaja gdje se uporno krše propisane epidemiološke mjere bez ikakvih sankcija. Pa do kada!?", kažu iz HUBOL-a.