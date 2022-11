HTZ predstavio svijetu najbolje od onog što Hrvatska ima

Trideseti rođendan Hrvatske turističke zajednice i trideset godina otkako se mala, ratom izranjavanja zemlja vinula iz turističke anonimnosti među planetarno poznate turističke destinacije, proslavljeno je sinoć u Zagrebu. Svečanom obilježavanju visoke obljetnice nacionalne turističke organizacije prisustvovali su brojni uzvanici, među kojima i Vladina delegacija predvođena premijerom Andrejem Plenkovićem, te predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Vašim doprinosom i agilnošću, turistički sektor dao je ogroman doprinos rastu BDP-a u postpandemijskom razdoblju, i svojim radom i trudom pridonijeli ste rastu unatoč isprepletenim krizama s kojima smo se suočili zadnjih godina, od same pandemije preko inflatornih pritisaka pa do rata u Ukrajini. Svima u sektoru treba čestitati jer činite one koje su ponajviše pridonijeli vidljivosti Hrvatske na globalnoj karti svijeta - kazao je premijer Andrej Plenković.

- Fascinantno je da je jedne godine u našu zemlju došlo pet puta više turista nego imamo stanovnika. Koliko znam, to je najveći turistički posjet per capita od svih europskih država, a i u svjetskim razmjerima, rekao je Plenković čestitajući djelatnicima i čelnicima HTZ-a 'jer su u 30 godina pridonijeli da jedna mlada, tek međunarodno priznata država brzo postane globalno prepoznatljiva.

- Povezali ste naše prirodne ljepote, kulturu, sportske uspjehe i predstavili svijetu ono najbolje što nudimo. Postali smo subjekt na svjetskoj mapi. Uz sve mjere Vlade i vaš trud bilježimo danas veliki skok u ponovnom rastu BDP-a, a jasno da je vaš doprinos u tome da primijenimo efekte naša dva ključna strateška cilja, ulazak u eurozonu i schengenski prostor, nemjerljiv. Koliko je meni poznato, jedina smo država članica koja će praktički istoga dana ući u obje te zone.

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić ističe da je HTZ, zajedno sa sustavom turističkih zajednica, bila jedan od temeljnih stupova razvoja modernog hrvatskog turizma.

- U proteklih 30 godina Hrvatska turistička zajednica je, zajedno sa sustavom turističkih zajednica, bila jedan od temeljnih stupova razvoja modernog hrvatskog turizma. Doprinijeli smo ne samo pozicioniranju Hrvatske na turističkoj karti svijeta, već i u unaprijeđenu sadržaja, kvalitete i jedinstvenosti naših odredišta i destinacija. Dali smo i snažan doprinos u stabilnosti turističkog sektora u kriznim vremenima kojih je u ovih 30 godina bilo itekako puno. S ponosom mogu reći kako danas imamo mrežu predstavništava u 17 zemalja svijeta, kako je naša zemlja iz godine u godinu sve prepoznatljivija turistička destinacija te kao takva važan i cijenjen akter globalnog turističkog sektora. Sve to ne bi bilo moguće bez vrijednih ljudi i kolega, svih u turizmu, koji su svoj život, svoje vrijeme i svoju ljubav dali hrvatskom turizmu - riječi su K. Staničića.

Hrvatsku poziciju među najpoželjnijim destinacijama Europe i svijeta posebno ističe i ministrica turizma Nikolina Brnjac.

- Hrvatska svoj uspjeh temelji na vrijednim i kreativnim ljudima koji su godinama gradili njenu prepoznatljivost na međunarodnom tržištu, kao i svima onima zbog kojih se turisti iz naše zemlje vraćaju s prekrasnim uspomenama. Posebno veseli što 30. obljetnicu velikih postignuća obilježavamo u izuzetno uspješnoj turističkoj godini u kojoj smo ostvarili nove turističke rekorde. U narednom razdoblju pred svima nama je obveza razvijati inovativan i otporan turizam te Hrvatsku brendirati kao kvalitetnu i sigurnu destinaciju održivog turizma, za što je Vlada RH osigurala sve potrebne preduvjete. Čestitam svim djelatnicima HTZ-a kao i članovima Turističkog vijeća i Skupštine HTZ-a ovu veliku obljetnicu te se veselim uspješnom nastavku zajedničkog rada- poručila je ministrica Brnjac.

Tijekom večeri dodijeljene zahvalnice djelatnicima Hrvatske turističke zajednice za dugogodišnji rad, dok su priznanja uručena dugogodišnjim turističkim novinarima za izniman doprinos u medijskom praćenju i promociji hrvatskog turizma. Inače, u tri desetljeća domaćeg turizma i Hrvatske turističke zajednice Hrvatska je prošla put od dva do 20 milijuna turista, od deset do više od sto milijuna noćenja. S dosadašnjih 104 milijuna noćenja ove godine dosegnuto je 96 posto rezultata iz rekordne 2019. To mnogim konkurentima nije uspjelo i Hrvatska spada među destinacije s najbržim oporavkom turizma.

