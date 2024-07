Hrvatsku šokirao masakr: Častio u kafiću, rekao: 'Idem nešto obaviti' pa ubio šestero ljudi u domu

Koji su točno motivi naveli umirovljenog vojnog policajca Krešimira Pahokija (51) da u ponedjeljak, nešto poslije 10 sati, vatrenim oružjem usmrti svoju majku i još pet osoba u privatnom domu za starije i nemoćne u Daruvaru još se ne zna, no cijeli Daruvar dugo će se oporavljati od ove tragedije. Pet je života nasilno ugašeno na licu mjesta, a jedna ženska osoba je od ozljeda preminula nakon nekoliko sati u virovitičkoj bolnici. Još je šest ozlijeđenih osoba u bolnicama u Pakracu i Virovitici, od kojih su u ponedjeljak poslije podne dvije i dalje bile u kritičnom stanju. Ubojica je vrlo brzo nakon okrutnog zločina uhićen te će iza rešetaka provesti sigurno dugo vremena.

Policiju čekao u kafiću

Prema pisanju lokalnog portala mojportal.hr, Krešimir je, kao i gotovo svaki dan posljednjih deset godina, neposredno prije krvavog pohoda jučer ujutro sjedio i pio pivo ispred dućana u Donjem Daruvaru, gdje je i živio. U jednom trenutku došao je iza vatrogasnog doma i zamolio domara da njega i još jednog prijatelja odveze do grada, na što mu je domar odgovorio kako ne može jer ima posla.

– Mislio sam da treba do bankomata ili nešto slično. Na pamet mi nije padalo da namjerava napraviti tako nešto. I onda čujem ovo. Ne znam što bih vam rekao, u šoku sam! – drhtavim glasom ispričao je domar novinarkama stranice mojportal.hr. No, Krešimir je ipak uspio doći do nekoliko kilometara udaljenog Daruvara te, kako doznaje mojportal.hr, prvo došao do Caffe bara "Daruvarac" gdje je naručio sebi piće te počastio goste koje su u tom trenutku bili u kafiću. Bio je, kazali su svjedoci novinarima, potpuno miran te je ustao i rekao: "Idem nešto obaviti." Nitko nije ni slutio da će uslijediti za Daruvar nezapamćena tragedija.

Krešimir je iz kafića, ispostavit će se, otišao u nekoliko desetaka metara udaljen Dom za starije i nemoćne Vianey u Mažuranićevoj ulici i u njemu u nekoliko minuta iz pištolja usmrtio svoju majku, još troje štićenika doma te jednog njegovatelja koji je u to vrijeme radio u domu. Još je nekoliko osoba lakše i teže ozlijedio. U domu je bilo oko dvadesetak štićenika, a kako se doznaje, Krešimirova majka je već deset godina bila smještena u tom domu.

Nakon toga je mirno izašao natrag na ulicu i vratio se do kafića "Daruvarac" gdje je, očito, odlučio pričekati policiju koja se brzo pojavila i uhitila ga. Svjedokinja iz kafića reporteru Večernjeg lista potvrdila je kako se Krešimir nakon masakra vratio u kafić, stavio pištolj na stol i smireno dočekao policiju. Jedna je susjeda novinarima 24sata rekla da je navodno gostima kafića tada rekao: "E sad sam ih ukokao."

Gradom su ubrzo počele zavijati sirene brojnih vozila hitne pomoći i drugih hitnih službi te se strašna vijest uskoro proširila. "Na nekih 200-tinjak metara od mjesta nesreće radim vani i nisam čuo pucnjeve dok nije došla hitna. Ništa nije upućivalo na nešto poput ovoga. Strava i užas", komentar je jednog stanovnika Daruvara na Facebooku, dok je druga Daruvarčanka napisala: "Ja sam naletjela kad je ovo bilo. Taman je bila policija, jedna hitna je odlazila, svuda okolo trake... Mislila sam da mi se pričinjava."

Na noge su dignuti svi mogući djelatnici hitne medicinske pomoći koji su ranjene odvozili po obližnjim bolnicama, a policija je odmah ogradila mjesto događaja. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Nenad Mrzlečki izjavio je za MojPortal kako su djelatnici daruvarske hitne, kada su došli na mjesto zločina, zatekli preminule te više ranjenih osoba koje su odmah prevezli u bolnice u Pakracu i Virovitici. Za neozlijeđene štićenike doma pronađen je smještaj u daruvarskom Veteranskom centru, gdje će im biti na raspolaganju i psihološka pomoć.

Ispred doma ubrzo se okupila neutješna rodbina stradalih korisnika, od kojih su neki još u popodnevnim satima čekali informacije o svojim najdražima. – Imamo baku tu, od supruge mama je tu već godinu dana i nismo čuli još službeno ništa. Neslužbeno smo čuli da je dobro. Danas smo bili u posjetu baki i sve je bilo u redu. Majka je srećom u drugom dijelu doma bila, nadamo se da je sve dobro. Ali službeno još ništa ne znamo – rekli su reporteru Večernjeg lista na licu mjesta članovi obitelji jedne štićenice doma.

Policijski očevid trajao je dugo, a za njegova trajanja u Daruvar stigao i ravnatelj policije Nikola Milina zajedno s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem. Milina je dao izjavu novinarima o dotadašnjim poznatim okolnostima nezapamćenog zločina.

– U 10.18 sati stigla je prva dojava o pucnjavi, nije se odmah znalo o čemu se radi. Policijska postaja Daruvar odmah je poslala sve raspoložive snage, kolege su brzo uspjeli identificirati mjesto i pronaći počinitelja. Brzo su ga uhitili. Odmah je utvrđeno da je pet osoba smrtno stradalo, a u bolnici u Virovitici smrtno je stradala još jedna osoba. Imamo i šest ozlijeđenih. Provode se očevidne radnje kojima rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika i utvrđuju se sve okolnosti. Najbitnije je da je policija brzo pronašla i uhitila počinitelja ovog kaznenog djela – kazao je Milina, dodavši kako je policija ubojicu zatekla u ugostiteljskom objektu te da je kod sebe imao vatreno oružje koje nije bilo registrirano.

– Nismo imali prethodnu dojavu da se osoba kreće s oružjem – istaknuo je Milina. potvrdivši kako je policija prije tri puta postupala prema ubojici. Godine 2004. u vezi s obiteljskim nasiljem i 2012. vezano za javni red i mir, a zadnji put u lipnju zbog narušavanja javnog reda i mira s jednim poznanikom s kojim se druži.

– Tijekom zadnjeg postupanja nije pretražen dom jer nije bilo indicija da bi mogao posjedovati oružje – rekao je Milina.

Mojportal.hr doznaje detalje tog zadnjeg postupanja prema Krešimiru Pahokiju. Naime, kako su im rekli njegovi poznanici, on je otprilike prije mjesec dana, nakon cjelodnevnog pijančevanja ispred trgovine u Donjem Daruvaru, bacio poznanika na stepenice na kojima su se nalazile boce. Muškarac je zbog težine ozljeda vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u bjelovarsku Opću bolnicu i na koncu je završio na abdominalnoj kirurgiji.

Da je Krešimir imao problema s alkoholom, potvrđuju i njegovi poznanici. – Prije je to bio O.K. dečko, bio je vojni policajac na službi u Zagrebu. No, kada je otišao u mirovinu, alkohol je očito učinio svoje – rekao je o Krešimiru za mojportal.hr jedan Daruvarčanin koji je želio ostati anoniman.

Iz Pakraca se o tragičnom događaju u Daruvaru u ponedjeljak popodne oglasio i ministar zdravstva Vili Beroš koji je obišao ozlijeđene osobe. – Izražavam sućut obiteljima svih ozlijeđenih osoba. Informiram sam o stanju ozlijeđenih. Nažalost, jedna je osoba preminula u bolnici u Virovitici. Odavde iz Pakraca smo u kontaktu s ravnateljima bolničkih centara, po potrebi ćemo raspoređivati ozlijeđene helikopterima. Izražavam žaljenje što se dogodio ovaj tragičan događaj – poručio je ministar Beroš. Kirurg u pakračkoj bolnici Branko Sudar kazao je kako je četvero pacijenata u tu bolnicu stiglo s prostrjelnim ranama prsa te ozljedama glave. Dvoje pacijenata je operirano, a jedna je osoba u pucnjavi zadobila lakše ozljede te je otpuštena iz bolnice.

Božinović: Bezumni čin

U Daruvar je stigao i ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić koji je rekao je kako je kontrola Ministarstva rada u domu u kojem se dogodio nezapamćeni zločin posljednji put bila 11. srpnja. Pritom, rekao je Piletić, nisu bile utvrđene nikakve nepravilnosti ni bilo što što bi upućivalo na lošu kvalitetu smještaja ili pružanja usluga korisnicima.

Otkrio je i kako je od zaposlenika doma doznao kako je ubojica rijetko posjećivao majku koju je usmrtio i koja je deset godina bila smještena u tom domu. – U trenutku nesreće u domu je bilo 20 korisnika. Dvanaestoro koje je u pucnjavi prošlo bez ozljeda prebačeno je u daruvarski Veteranski centar. Svima preživjelima bit će pružena odgovarajuća psihološka pomoć – dodao je ministar Piletić.

Večernji list doznaje kako je u Veteranskom domu Daruvar smješteno ipak 13 štićenika iz Vianeya. – Sve su ženske osobe u pitanju, ukupno ih je 13. Većinom su to teško bolesni i nepokretni štićenici – rekla je u Veteranskom domu reporteru Večernjeg lista jedna od djelatnica doma Vianey, koja nije bila u smjeni u trenutku pucnjave.

O šesterostrukom ubojstvu u Daruvaru oglasio se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Bezumni čin nasilja koji se dogodio jutros u Daruvaru šokirao je cijelu RH. U domu za starije osobe došlo je do napada vatrenim oružjem u kojem je šest osoba usmrćeno, a nekoliko ih je ranjeno. Policija je odmah intervenirala i stavila pod nadzor osobu koja se dovodi u vezu s ovim stravičnim činom. U tijeku je istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena. Izražavam sućut obiteljima žrtava. Naše misli su s onima koji su ranjeni i nadamo se njihovu brzom oporavku, objavio je na Facebooku ministar Božinović. I predsjednik Zoran Milanović te premijer Andrej Plenković reagirali su na masakr u Daruvaru, izrazivši sućut obitelj i rodbini ubijenih te zaželjevši što bolji i brži oporavak ozlijeđenima.