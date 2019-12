Hrvatski i slovenski policajci u rijeku bacili kapu i nazdravili

Hrvatski i slovenski policajci i političari okupili su se nasred mosta preko rijeke Mure kod Murskog Središća, kako bi nazdravili godini na isteku i razmijenili čestitke za 2020. Razmijenili su darove i nazdravili šampanjcem.

Susretu su prisustvovali načelnik Policijske postaje Mursko Središće Miljenko Vrbanec sa svojim suradnicima, gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak, komandir PGP-a Petišovci Želko Mojmir sa suradnicima i župan Občine Lendave Janez Magyar.

- Naravno da rijeka Mura i ovaj most spajaju Mursko Središće i Lendavu te se nadam da će nas uskoro još jedan most spajati, a koji je veoma važan za Mursko Središće, Međimursku županiju, ali i za cijelu Hrvatsku i Sloveniju te sam siguran da ćemo u tome imati pravu potporu od strane Občine Lendava. Neka ovaj most spaja, neka rijeka Mura spaja, a završni čin će biti kada se Shengen preseli i kada se granica makne, a samim time protok ljudi i robe postane puno jednostavniji i brži - rekao je D. Srpak, dok je J. Magyar naglasio da su odnosi između Lendave i Murskog Središća jako dobri.

U svibnju ove godine potpisali su i sporazum o suradnji. Simbolično je u rijeku Muru bačena policijska kapa, što je od 1993. godine, kad je u rijeku slučajno pala policijska kapa, postalo tradicija koja se održava već 26 godina.