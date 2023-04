Hrvatska Sahara dobila prinovu, traži se ime za šestu devu

Mini zoološki vrt "Hrvatska Sahara" u Đurđevcu bogatiji za još jednog stanovnika. Okotilo se zasad još neimenovano mladunče deve, teško oko 30 kilograma. – Mala ženka na svijet je stigla u petak i još nema ime, a i ovog puta odabrat će ga najkreativniji građani. Mama deva Đurđica zaštitnički je nastrojena prema mladunčetu i ne pušta ga iz vida, dok ih ponosni otac Romeo promatra s obližnje pješčane dine. Beba se za sada hrani majčinim mlijekom, a za krutu hranu bit će spremna nakon šest mjeseci – kažu u "Hrvatskoj Sahari", gdje je, uz prinovu, trenutačno još pet deva – dvogrbi mužjak Romeo, jednogrbi mužjak kastrat Tomica i ženke Đurđica, Bela i Dina. Bela je bila prvo mladunče koje je na svijet došlo u tom zoološkom vrtu. Uskoro će imati dvije godine. Belini roditelji su Romeo i Dina.

Za dva dana na nogama

– Prinova se fenomenalno snalazi i jako se dobro prilagođava na uvjete koje ovdje imamo. Iz prve ruke mogu reći da je sve puno bolje prošlo nego kad se okotila prva deva, Bela. Tada je porod bio puno teži, bila je to tada novost i za nas, a ovo sad je prošlo savršeno, nije moglo bolje – kaže nam Damir Hodalić iz "Hrvatske Sahare". Sad slijedi odabir imena.

– Nama je najvažnije da bude živa i zdrava, a zasad nema naznake da tako neće i biti – dodaje Damir. Deva je svijet ugledala oko podneva, što je iznenadilo jer se obično okote noću. Nakon dva dana već je bila na nogama.

Đurđevačka "Hrvatska Sahara" s mini životinjskim parkom velika je turistička atrakcija. Đurđevački pijesci su zaštićeno botaničko područje s velikim brojem endemičkih vrsta, jedinstvene flore i faune te vidljivim oblicima pješčanih dina, kažu u Turističkoj zajednici Đurđevca. Prostoru se na dvadesetak hektara, a jedan je dio proglašen posebnim geografsko-botaničkim rezervatom. Zanimljivo je da su na toj lokaciji snimane neke scene za film Antuna Vrdoljaka "General" o Anti Gotovini, kad je bio u Alžiru. Uloge su dobile i deve. Taj prirodni fenomen, pijesak na sjeverozapadu Hrvatske, potaknuo je ideju o osnivanju ZOO-a. Za stanare su, uz ostale životinje, izabrane i deve. Prve tri su u Đurđevac stigle 2016. godine. Bili su to jednogrbi mužjak i dvogrba ženka sa svojim mladunčetom, a godinu nakon njih stigao je još jedan mužjak. Bilo je sumnjičavih koji su mislili da se deve neće naviknuti na hladne zime, no sve je prošlo u najboljem redu. Uz pomoć građana deve su dobile imena Tomica, Dina, Đurđica i Romeo.

Doseljenice iz Njemačke

– Deve su u Đurđevac došle iz Njemačke, a smještene su podno utvrde Starog grada u nastambama "Hrvatske Sahare" koje su rađene posebno za njih. Za njih se brine tim timaritelja koji je prošao posebnu obuku na farmi deva u Austriji. Naše deve Đurđica, Dina, Tomica i Romeo svojom umiljatošću i šarmom osvojile su već mnoge simpatije te su učestali gosti na mnogobrojnim nacionalnim TV emisijama – kažu u "Hrvatskoj Sahari". Jedu slamu, sijeno, žitarice i krmnu smjesu. Kad naraste, deva bi mogla imati oko 500 kilograma. Osim deva, tu su nastanjene i patuljaste koze, ovce, konji, magarci, autohtona perad i – ljame. Prije nekoliko godina nastanjene su godinu dana stare dvije ljame Đura i Nela, i to ne s drugog kontinenta, nego iz Bilogore. Građani koji žele posjetiti zoološki vrt i deve to mogu svakim danom, vikendima i blagdanima od 10 do 16 sati, a ulaznice mogu kupiti u utvrdi Stari grad. Cijene ulaznice za djecu je dva eura, za odrasle 3,40, a obiteljska je 5,40 eura.

Video: Đurđevačke deve dobile svoju prvu bebu