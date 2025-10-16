Hrvatska s još dvije europske države želi biti vodeća nacija u proizvodnji dronova

Europska komisija u četvrtak je predložila sveobuhvatan plan za jačanje obrambenih sposobnosti EU-a s ciljem ostvarenja pune obrambene spremnosti do 2030. godine. Jedan od planova odnosi se na uspostavu sustava zaštite od dronova na razini cijele Europske unije koji bi bio operativan do kraja 2027., rekla je visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. “Danas predlažemo nov sustav zaštite od dronova koji bi bio u potpunosti operativan do kraja 2027.", rekla je Kallas na konferenciji za novinare na kojoj je predstavila plan za obrambenu spremnost. Istaknula je da bi sustav zaštitio sve države članice EU od dronova, jer su sve izložene takvim rizicima.

Dokument pod nazivom “Očuvanje mira - Plan za obrambenu spremnost 2030.” zajednički su pripremili Komisija i visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku, koja ima dvojaku ulogu jer je istodobno potpredsjednica Komisije i predsjeda Vijećem za vanjske poslove. “Nedavne prijetnje pokazale su da je Europa u opasnosti. Moramo zaštititi svakog građanina i svaki kvadratni centimetar našeg teritorija”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Obrambeni plan uključuje četiri ključna projekta: Europsku inicijativu za obranu od dronova; Nadzor istočnog krila, Europski zračni štit i Obrambeni svemirski štit. Plan za obrambenu sposobnost uključuje ciljeve i ključne etape za smanjenje razlika u vojnim sposobnostima i ubrzanje obrambenih ulaganja u državama članicama. Postizanje pune obrambene spremnosti znači da bi zemlje članice trebale imati sposobnost odvraćanja i obrane na kopnu, moru, u zraku i svemiru.

Komisija predlaže državama članicama da se udruže u tzv. “koalicije sposobnosti” u devet ključnih područja poput protuzračne i proturaketne obrane, topničkih sustava, vojne mobilnosti, proizvodnje streljiva, dronova i sustava za borbu protiv dronova. “Predlažemo da države članice rade zajedno u koalicijama tamo gdje ne mogu djelovati samostalno jer nitko nije dovoljno velik”, rekla je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Hrvatska zajedno s Nizozemskom i Latvijom želi biti vodeća nacija u proizvodnji dronova i sustava za borbu protiv dronova i te tri zemlje već održavaju sastanke na tehničkoj razini. Nizozemski ministar obrane Ruben Brekelmans rekao je jučer u NATO-u da njegova zemlja zajedno s Latvijom i Hrvatskom preuzima vodstvo u razvoju sposobnosti proizvodnje dronova i sustava protiv dronova.

Cilj obrambenog plana između ostaloga je uspostava pojednostavljenog i integriranog europskog tržišta obrambene opreme, što je ključan element za povećanje proizvodnje, postizanje ekonomije razmjera i poticanje inovacija. Do 2030. godine cilj je uspostaviti istinsko tržište na razini cijelog EU-a s usklađenim pravilima koje će omogućiti industriji da isporuči potrebnu opremu dovoljno brzo i u potrebnim količinama.

Obrana je postala jedan od glavnih prioriteta Europske unije nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i nakon inzistiranja Sjedinjenih Drava da Europa preuzme odgovornost za vlastitu obranu. “Tijekom sljedećih nekoliko godina moramo znatno pojačati europske obrambene sposobnosti. Rusija danas nema kapacitet za napad na EU, ali bi se mogla pripremiti u godinama koje dolaze. Opasnost neće nestati čak ni ako rat u Ukrajini završi”, izjavila je Kallas. U Komisiji ističu da je u prvoj polovici ove godine definirano u Bijeloj knjizi koji su prioriteti i kako ih financirati, a da se današnji plan odnosi na to kako provesti prioritete i isporučiti rezultate.