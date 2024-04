Hrvatska pošta traži više od 50 radnika, objavili koliku plaću nude, ali i razne dodatke

Više od 50 radnika traži Hrvatska pošta, među kojima najviše poštara za opću i ekspres dostavu. Po pet poštara traže u Karlovcu, Puli, Velikoj Gorici, Splitu, Zaprešiću, a nude plaću od 1045 eura bruto. Osim poštara, traže i operatere u poštanskim uredima.

Za poštare je bruto plaća 1045 eura, što je oko 800 eura neto, ovisno o mjestu stanovanja. Plaća će biti nešto veća ako zaposleni imaju djecu ili su pak mlađi od 30 godina.

- Dostavljanje poštanskih pošiljaka, Paket24 pošiljaka, brzojava i novčanih doznaka te zaprimanje pošiljaka na adresi korisnika obavljanje poslova prijenosa, prijevoza i razmjene zaključaka poželjno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o području dostave lokacija rada može varirati ovisno od potrebe posla - objavili su u opisu radnog mjesta te dodali kako nude 3 godišnje nagrade, plaćeno dodatno zdravstveno osiguranje te sistematski pregled, mogućnost Multisport kartice, varijabilni dio plaće ovisno od učinka u iznosu do 500,00 eura, dodatak za prehranu u iznosu od 66,00 eura na mjesečnoj razini, s povećanjem dodatka do 100,00 eura do kraja godine te nagradu za lojalnost u iznosu od 1200 eura.

Neki natječaji traju do 5. travnja pa se treba požuriti s prijavama, a dio njih i do 20., odnosno 26. travnja. Prijaviti se može ovdje.

GALERIJA Misterij 'zelene zgrade' u N. Zagrebu: Utrošeni su milijuni, nikad nije imala stanare, a što joj nosi sudbina...?