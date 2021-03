Hrvatska počela pregovore: Rusija nam spremna isporučiti milijun doza cjepiva

Hrvatska pregovara o distribuciji i registraciji ruskog cjepiva Sputnik V, Austrija i Danska potpisuju sporazum s Izraelom o nabavi cjepiva protiv COVID-19, Slovačka prima prve isporuke ruskog cjepiva, predsjednik Poljske u kontaktu je s predsjednikom Kine oko nabave kineskog cjepiva... Je li koncept zajedničke europske nabave pred kolapsom?

U Europskoj komisiji danas tvrde da nije, da su svi ovi potezi komplementarni, a ne usmjereni protiv zajedničke europske strategije cijepljenja, ali izvan Bruxellesa sve se glasnije čuje “ne možemo se više u ovom poslu oslanjati samo na EU”. Kako neslužbeno doznaje Večernji list, Rusija može Hrvatskoj u roku tjedan dana isporučiti milijun doza cjepiva Sputnik V.

O pregovorima se danas oglasilo rusko veleposlanstvo u RH, navodeći, među ostalim, da je “2. ožujka 2021. održan telefonski razgovor veleposlanika Rusije u Hrvatskoj Andreja Nesterenka i ministra zdravlja RH Vilija Beroša, u kojem je potvrđeno da je hrvatska strana zainteresirana za kupnju potrebne količine cjepiva Sputnik V”.

Sugovornici su izrazili zajedničko mišljenje da se to pitanje mora hitno riješiti s obzirom na činjenicu da su je Hrvatskoj i dalje prisutna određena razina slučajeva zaraze koronavirusom te su otkriveni novi sojevi koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje građana bilo koje zemlje, uključujući i Hrvatsku. Slične pregovore vode i druge članice EU-a.

Misle i na revakcinaciju

– Moramo se pripremiti na daljnje mutacije i ne bismo više trebali ovisiti isključivo o EU u proizvodnji cjepiva druge generacije – poručio je austrijski kancelar Sebastian Kurz, citiran prema agenciji APA.

On je, inače, u petak telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mogućnosti nabave ruskog cjepiva za Austriju. A u četvrtak putuje u Izrael gdje će ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu primiti zajedno s danskom premijerkom Mette Frederiksen kako bi uime triju zemalja uspostavili suradnju kojom Austrija i Danska očekuju da će nabaviti više doza cjepiva nego kroz sustav EU. Izrael je zemlja s dosad najvišim postotkom cijepljenih, a Austrija i Danska kroz suradnju s Izraelom razmišljaju više o budućim ciklusima cijepljenja protiv COVID-19 nego o ovom prvom, koji se trenutačno provodi. Danska premijerka kaže kako pokušava osigurati redovite isporuke cjepiva sljedećih “dvije, tri, pet ili deset godina”.

– Možda smo već u situaciji u kojoj ne samo da moramo provesti vakcinaciju nego i revakcinaciju, možda jednom godišnje. Zbog toga moramo pojačati proizvodnju cjepiva – citirao je Financial Times Mette Frederiksen.

Upitan je li na pomolu raspad zajedničkog europskog sustava nabave cjepiva, glasnogovornik Europske komisije Eric Mamer rekao je danas kako nije, jer nijedna država članica EU nije obznanila da ne želi više sudjelovati u europskoj nabavi.

– Svi i dalje žele biti dio zajedničke nabave i strategije cijepljenja. Ono što pojedine države članice razmatraju jest kako se pripremiti za daljnje mutacije, za sojeve u budućnosti. Na tome radimo i mi u EU. Zbog toga smo i osnovali inkubator HERA koji razvija europsku strategiju za borbu protiv pojave novih sojeva koronavirusa. Osnivanje HERA-e pozdravili su svi čelnici država članica, uključujući i ove dvije članice. Dakle, nastavit ćemo s našom vakcinacijskom strategijom i nastavit ćemo se prilagođavati situaciji kako god se ona razvijala – rekao je Mamer.

Ne čekaju EMA-u

Slovački ministar zdravstva danas je potpisao odobrenje prema kojemu će se rusko cjepivo Sputnik V moći koristiti za cijepljenje Slovaka unatoč tome što ga nije odobrila EMA. Prema odluci slovačkog ministra Mareka Krajčija, Sputnik V odobren je kao “neregistrirani lijek” za čiju primjenu “punu odgovornost snosi prisutan liječnik”. Odobrenje se odnosi na prvih 200.000 doza koje su već stigle u Slovačku.

Do kraja lipnja Slovačkoj bi ukupno iz Rusije trebalo biti isporučeno 2 milijuna doza. Premijerovu koaliciju već je napustio jedan zastupnik koji se protivio nabavi cjepiva ako nije provjereno i odobreno od EMA-e. Slovačkog premijera to ne brine jer, tvrdi, najvažnije mu je nabaviti cjepivo bilo kako i bilo gdje, a danas je na pitanje bi li se i sam cijepio ruskim cjepivom odgovorio da bi ako bi to dokazalo njegovim sugrađanima da se ne trebaju bojati. Češki premijer Andrej Babiš također najavljuje da bi rusko cjepivo moglo biti odobreno za uporabu u njegovoj zemlji.

