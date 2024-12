Hrvatska organizira izvlačenje 23 ljudi iz Sirije

U Siriji sada ukupno 23 ljudi spremno čeka početak evakuacije koju je organizirala i koordinirala Hrvatska - njih 18 je u Alepu, a 5 u Damasku. Konvoj s njima do zaključenja ovog broja nije krenuo.

Priključuju se konvoju UN-a

U toj zemlji ima i više hrvatskih državljana, točan broj nije poznat jer ljudi nemaju obvezu prijaviti se diplomatsko-konzularnim predstavništvima, no veći od je stotinu, no samo su se 23 osobe javile hrvatskim tijelima za pomoć. Većina osoba koje su zatražile povratak u Hrvatsku su ili dvojni državljani ili je zapravo riječ o stranim državljanima koji su obiteljski povezani s Hrvatima, a koji nemaju hrvatsko državljanstvo. S druge strane, situacija se u zemlji stabilizira, a naša diplomacija, a posebno veleposlanstvo u Egiptu, koje nerezidencijalno pokriva Siriju, a koje vodi veleposlanik Tomislav Bošnjak, prati razvoj situacije.

Za ljude iz Alepa je dogovoreno da se priključe UN-ovom konvoju. On je trebao krenuti prvo u ponedjeljak, a onda su odgodili njegov polazak, no velike panike nema jer su, kako nam kažu, oprezno optimistični su oko smirivanja situacije. I dalje su u Hrvatskoj misiji spremni primati pozive i pomagati. Tako je bilo cijelo vrijeme - na početku su se javile samo dvije obitelji iz iz Alepa s djecom, u kojem je po jedan roditelj imao hrvatsko državljanstvo, no kako je odmicalo vrijeme javilo se još njih troje, koje su uspjeli "ugurati" u UN-ov konvoj, a onda i petero ljudi iz Damaska, čijoj bi evakuaciji također pomogao UN. Dogovor o evakuaciji postignut je u nedjelju navečer. Otegotna okolnost bila je ta što Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u Siriji, i pri tome nije jedina država pa je koordinira iz Egipta. No tada se velikim dijelom oslanja i intenzivno radi s izaslanstvom EU i drugim državama članicama, a ovdje i s Ujedinjenim narodima. Plan je takav da se osobe evakuiraju kopnenim putem u susjednu Tursku, a onda zrakoplovima lete u svoje matične zemlje, pa se tako očekuje i za hrvatske državljane i članove njihovih obitelji. Evakuacija iz kriznog područja, u ovom slučaju Sirije, u prvu sigurnu zemlju ide na teret UN-a ili EU, dok od tamo povratak u matične zemlje snose sami evakuirani. Za osobe u inozemstvu postoji uvijek mogućnost pozajmice od Hrvatske za povratak kući, koja se kasnije treba vratiti. No postoji i mogućnost da osoba, po povratku, podnese zahtjev za oprost duga ako je osoba lošeg imovinskog stanja te se tada zahtjev razmotri i gotovo uvijek izađe u susret.

Ne žele svi kući

Također, već i pri ranijim evakuacijama iz kriznih područja, nisu se svi željeli vratiti u Hrvatsku. Neki su, na primjer, kad su bili spašeni iz kriznih područja, željeli nastaviti svoja putovanja, ako ih je kriza zatekla na putu, ili pak otići u neku treću zemlju iz privatnih razloga. Iako samo ovako "velike" krize povlače pitanje evakuacija, ona se događaju i češće, iako ne dobivaju takav publicitet. Tako se se nedavno nekoliko obitelji željele vratiti iz Sudana zbog nestabilne situacije i taj dio je odrađen.