Hrvatska isporučila drugi transportni zrakoplov Ukrajini, evo o kakvom je zrakoplovu riječ

Hrvatska je završila transfer drugog transportnog zrakoplova An-32B Ukrajini, čime je ispunila obećanje da će osigurati dva takva aviona, javljaju ukrajinski telegram kanali te neke specijalizirane vojne internetske stranice. Prvi zrakoplov isporučen je krajem srpnja, a drugi je u Ukrajinu stigao ovaj tjedan. Ministarstvo obrane RH nije dalo službene informacije o uvjetima transfera zrakoplova, a ovaj oblik pomoći je prilično jedinstven, jer je to prvi slučaj da su ukrajinske hitne službe primile transportne zrakoplove Antonov iz strane zemlje. Kako je objavljeno iz ukrajinskih izvora, ove letjelice, visoke nosivosti i manevarskih karakteristika, koristit će ukrajinske oružane snage za obavljanje raznih logističkih zadaća, uključujući prijevoz vojne opreme, streljiva i humanitarne pomoći.

Zrakoplove An-32B, tada stare tek nekoliko godina, Hrvatska je nabavila tijekom Domovinskog rata, dok je na snazi bio embargo za oružje, i to upravo iz Ukrajine. Korišteni su, između ostalog, i za prijevoz hrvatskog kontingenta u Afganistan. No, prizemljeni su 2012. godine zbog visokih troškova održavanja te ih je 2014. Hrvatska stavila na prodaju, ali bezuspješno. Neslužbeno se doznaje da je problem bila papirologija, obzirom da je avion nabavljen za vrijeme embarga. Od 2012. Hrvatska tako nema svoju transportnu avijaciju već se u tome oslanja na helikoptere.

Nakon početka ruske agresije, u kontaktima ukrajinske i hrvatske strane, došlo se do ideje da se avioni prebace u Ukrajinu, gdje su i proizvedeni i odakle su stigli u Hrvatsku. Ukrajinska strana je na sebe preuzela obvezu pripreme i obnove zrakoplova pa su njihovi stručnjaci stigli u Zagreb i osposobili zrakoplove za let. U Zagrebu su avioni dobili i ukrajinske oznake te su sada oba u Ukrajini.

Antonov An-32B je dvomotorni turboelisni vojni transportni zrakoplov koji je razvio Antonov dizajnerski biro iz Ukrajine, a prvobitno su ga naručile indijske zračne snage. Njegov prvi let dogodio se u srpnju 1976., au službu je ušao 1984. Dizajniran kao poboljšana verzija An-26, An-32B ima snažnije AI-20DM motore i poboljšane uređaje za visoko uzdizanje krila. Ovakav dizajn omogućuje mu učinkovito djelovanje s aerodroma na velikoj nadmorskoj visini, s kratkih i nepripremljenih uzletno-sletnih staza te u vrućim klimatskim uvjetima, što ga čini prikladnim za razne vrste misija. Proizvodnja An-32 odvijala se od 1982. do 2012., s ukupno 361 izgrađenom jedinicom.

An-32B može nositi do 42 padobranaca, 50 putnika ili 24 unesrećena na nosilima s medicinskim osobljem. Dugačak je 23,78 metara i ima raspon krila od 29,2 metra. Zrakoplov može postići maksimalnu težinu pri polijetanju od 27 tona i nosivost od 6,7 tona. Ima nekoliko inačica, uključujući An-32P za gašenje požara i An-32MP za pomorsku patrolu. Indijske zračne snage, značajan operater An-32B s ukupno 105 zrakoplova, unaprijedile su svoju flotu varijantom AN-32RE, koja se odlikuje povećanim kapacitetom nosivosti, modernom avionikom i novim radarom.

Inače, poznato je kako je Hrvatska Ukrajini do sada donirala vojne pomoći u iznosu većoj od 200 milijuna eura. Iako se ne znaju svi detalji poznato je Hrvatska osigurala donaciju 14 helikoptera Mi-8 koji su otpisani iz Oružanih snaga RH, uključujući dvanaest Mi-8MTV-1 i dva Mi-8T. Devet od tih helikoptera prebačeno je u Ukrajinu u svibnju 2023., dok je preostalih pet djelomično rastavljeno i prevezeno kopnom u lipnju 2023.

Specijalizirani portali objavili su i kako je za topničku potporu Hrvatska isporučila Ukrajini 15 poljskih topova M-46 130 mm u kolovozu 2022. i 40 haubica D-30 početkom 2023. Dodatno, u travnju 2023. Hrvatska je isporučila nekoliko višecijevnih bacača raketa RAK-SA-12 128 mm koji su primijećeni u akciji na video snimkama. Neki su u borbama i uništeni.

Što se tiče oružja, hrvatski doprinos uključuje protutenkovske rakete, 35.000 jurišnih pušaka Zastava M70 i 5.000 borbenih pušaka FN FAL dostavljenih 2022., zajedno sa strojnicama i streljivom. Prijenosni sustavi protuzračne obrane (MANPADS) također su dio pomoći, s više isporuka sustava Strela-2 i Igla od početka ruske agresije. Kako se navodi, Hrvatska je od veljače 2022. isporučila i desetke milijuna komada streljiva za malokalibarsko oružje i tisuće granata, a uključila se i u nabavu streljiva od 155 mm preko Europske obrambene agencije. Isporučena je i razna oprema kao što su kacige, balistički prsluci i uniforme.

