Hrvatska dobiva Stranku s imenom i prezimenom: U timu Relković i Malešević

Hrvatska će do kraja mjeseca dobiti još jednu političku stranku – Stranku s imenom i prezimenom. Osnivačka skupština održat će se, doznajemo, 21. ožujka, a prekosutra u Hrvatskom novinarskom domu i prvo predstavljanje nove političke opcije čiji sam naziv jasno sugerira da joj je plan pod “istu kapu” okupiti jake pojedince, ugledne u svojim profesijama i sredinama, dokazane i bez mrlje u karijeri. Jednom riječju: ljude s “imenom i prezimenom”, kojima je cilj na idućim parlamentarnim izborima dati, kako kažu, nadu da su promjene u državi ipak moguće.

Žele mijenjati Hrvatsku

Iako pregovori s jakim pojedincima, među kojima i s mnogim nezavisnim načelnicima i gradonačelnicima, ali i malim političkim strankama koje bi novoj opciji koja se osniva za parlamentarne izbore dali svoje najprepoznatljivije lice još traju, jezgra je poznata i prekosutra će se i predstaviti javnosti u HND-u.

Idejni začetnik cijele priče vrgorački je gradonačelnik Ante Pranić koji je zadnjih mjeseci obavio na stotine razgovora s potencijalnim kandidatima koji će se naći na listama za parlamentarne izbore nove stranke koja želi mijenjati Hrvatsku. A oni kojima se ideja svidjela i koji su se odlučili uključiti u novu stranku su kninski gradonačelnik Marko Jelić, bivši HSLS-ov gospodarski strateg Josip Budimir, bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković, kao i Andrea Gross Bošković, bivša direktorica Hrvatske agencije za hranu (HAH) koja je, kažu upućeni, jako puno pomogla SDP-ovoj europarlamentarki Biljani Borzan u njenoj borbi protiv dvostruke kvalitete proizvoda. Stranci s imenom i prezimenom priključit će se, doznajemo i Relja Beck, voditelj laboratorija za parazitologiju na Hrvatskom veterinarskom institutu te Petar Lovrić, predsjednik Udruge nezavisnih poduzetnika.

Iznenađenje u timu je kreativni direktor i dizajner Boris Malešević koji je pomogao i Andreju Plenkoviću da postane premijer, kao i Zoranu Milanoviću u njegovu pohodu na Pantovčak. Malešević je, doznajemo, i osmislio naziv stranke kao i cijeli vizualni koncept Stranke s imenom i prezimenom u kojoj je ulogu stranačkog stratega preuzeo ugledni politički analitičar Ivica Relković.

– Već godinu dana govorim da će parlamentarni izbori pred nama promijeniti Hrvatsku i da odnosi zadani između dvije velike stranke HDZ i SDP više neće postojati. HDZ je u velikom problemu jer je zaokupljen svojim unutarstranačkim izborima, a SDP je ni krvi ni dužan postao prenapuhani balon. I tu se otvara jedan ozbiljan prostor na centru i, dođe li do ozbiljnog okupljanja, a ja mislim da ovo okupljanje to jest, onda se može očekivati i bitan utjecaj upravo s centra na to kako će Hrvatska izgledati nakon parlamentarnih izbora – kaže strateg Stranke s imenom i prezimenom Ivica Relković.

Da ima razloga biti optimist, dodaje, vidi po interesu jakih pojedinaca i osoba koje nisu bile u političkim strankama, a koje se sada žele aktivirati u Stranci s imenom i prezimenom i koji vide da je Hrvatska u političkoj situaciji promjene.

Stranka, kaže, ide u puno jaču bitku od one da bude jezičac na vagi. Standardi koje će si postaviti su, kaže Relković, visoki. Ide se, kaže, prema igri bez ikakva straha od rezultata.

Imaju i donatore

Stranka će uskoro predstaviti i svoje ključne programske smjernice i obećanja s kojima planiraju po glasove birača. Ono što je za sada poznato jest da obećavaju sustavnu rekonstrukciju države na svim razinama radi upravljačke funkcionalnosti i usmjerenosti na građane čije su potrebe, smatraju, i smisao javnih službi, a ne da su upravne činovničke procedure smisao stroge i komplicirane države. Zalagat će se i za teritorijalni preustroj kao optimalni alat pristupačnosti građanima u svakom dijelu zemlje umjesto teritorijalne mašinerije kao alata paralelne stranačke biro-države.

Obećavaju antikorupciju usmjerenu na promjenu koruptivnog sustava prije nego korumpiranog pojedinca. Demografiju smatraju strateškom odrednicom države. To nisu, kažu u novoj stranci, samo materijalne mjere nego i jamstva mladima da su kompetencije i sposobnosti iskaznica koja im osigurava napredak, a ne neke podobne stranačke iskaznice i poznanstva u namjerno blokiranom sustavu.

U Stranci s imenom i prezimenom vjeruju da je cijeli sustav pretvoren u parazita koji nas “sve jede”. Ne može se, kažu, država liječiti lokalnom anestezijom i lokalnom primjenom lijekova. Treba, smatraju, liječiti cijeli sustav, a ne vijak u nekom njegovu dijelu. Iako se više-manje sve nove stranke i nove opcije već u svom startu susretnu s problemom financiranja, ovaj novi savez, doznajemo, riješio je i taj “problemčić”. Navodno im je velik broj malih i srednjih poduzetnika spreman uplatiti donacije.