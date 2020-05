Hrvatska dobiva deveto javno sveučilište?

Više od pet godina nakon što je najavljeno, Slavonski Brod ove bi godine napokon trebao doista dobiti sveučilište. Naime, na sastanku brodsko-posavskog župana Danijela Marušića i predsjednika Županijske skupštine Pere Ćosića s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem u Zagrebu donesen je zaključak o početku rada Sveučilišta u Slavonskom Brodu ove godine u rujnu.

Prethodno bi, doduše, brodski fakulteti trebali biti izdvojeni iz sastava osječkog Sveučilišta J. J. Strossmayera. Odluku o tome trebao bi donijeti Senat osječkog sveučilišta na sjednici koja će se održati krajem ovog mjeseca.

Svi predstavnici brodskih visokoobrazovnih institucija već ranije su podržali osnivanje brodskog sveučilišta, kao i predstavnici Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije.

- Početak rada sveučilišta puno će značiti za našu županiju, i to ne samo u akademskom, nego i u gospodarskom smislu. Privlačenjem studenata iz drugih krajeva Hrvatske, pa i inozemstva, gdje prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu, doći će do povećanja potrošnje, najma stanova i cijelog spektra drugih benefita koje to donosi – rekao je zamjenik župana Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković.

Uzme li se u obzir dobar geoprometni položaj Slavonskog Broda te činjenica kako u njemu postoji dobar znanstveni temelj, ali i četiri tisuće Brođana koji studiraju diljem Hrvatske, potreba za osnivanjem devetog javnog sveučilišta u Hrvatskoj čini se vrlo opravdanom.