kolumna

Hrvatska danas treba zahvaliti Franji Tuđmanu, ali i Mili Martiću. Evo zašto

Zamislite da svi krenemo u povijest i počnemo izvlačiti gdje je tko kada bio, što je dobio i osvojio, pa da to danas primijenimo na međunarodne odnose. To ne bi bio treći svjetski rat, to bi bio rat kakav je nezamisliv