Hrvatica iz Kanade: Ja se ne plašim virusa, a ni gladi. Brine me atmosfera straha

Prvo sam postala svjesna postojanja koronavirusa kada sam u siječnju u zračnoj luci u Torontu dočekala brata i njegova prijatelja koji su poslovno došli u Kanadu. Granični policajci nisu, kao obično, ispitivali došljake iz Hrvatske o razlogu posjeta i posjeduju li zabranjene prehrambene proizvode (uglavnom pršut, sir i rakiju), pitanje je bilo: “Jeste li nedavno putovali u Kinu?”

Početkom veljače novinari su počeli obilaziti Kinesku četvrt u Torontu jer se primijetilo da je sve manje posjetitelja. Torontska Kineska četvrt inače je vrlo posjećena zbog etničkih restorana i jeftinih butika. Ne čudi oprez Kanađana jer je Kanada bila jedna od zemalja najviše pogođenih epidemijom SARS-a. Godine 2003. u Kanadi je bilo zabilježeno 44 smrti, a virus se tada prenosio kroz bolnički sustav, kao i u Italiji. Opća panika i stanje epidemije proglašeno je u ožujku 2003. Rezultiralo je lokaliziranjem virusa SARS te zatvaranjem bolnice na istoku Toronta.

No mnogi su još dugo nakon SARS-a izbjegavali kineske restorane i poslove s njima. “Better to be safe than sorry”, kažu oprezni Kanađani. Ja sam bila osobito pažljiva jer sam bila trudna i strahovala sam za sebe i svoju bebu. Sjećam se da me mama hrabrila iz Hrvatske pričom da je u bivšoj Jugoslaviji 1972. godine vladala epidemija velikih boginja, a ja sam bila u njezinu trbuhu. Na kraju smo obje preživjele i variolu veru, i SARS, pa ćemo vjerojatno i koronu.

Krajem veljače pojavili su se i prvi oboljeli od koronavirusa u Kanadi. Virus se prvo se proširio u Britanskoj Kolumbiji, a tamo se bilježi prvi smrtni slučaj, starac u 80-tima koji je umro u bolnici u Vancouveru. To je za mene bila prijelomna točka – spoznaja da sad ljudi umiru od koronavirusa. Čula sam da kanadski premijer Justin Trudeau izriče sućut obitelji preminulog! Nešto što se, na sreću, još u Hrvatskoj nije dogodilo.

Ovdje svako jutro oko 6 sati poslušam izvještaje kriznih stožera; nacionalnog i onog Karlovačke županije, gdje živi moja obitelj. Zahvalna sam što još u Hrvatskoj nema smrtnih slučajeva i što situacija ne izmiče kontroli. Inače bih bila vrlo zabrinuta za svoje kod kuće. Prvo provjerim stanje u Hrvatskoj, a potom u Kanadi. Nekako mi se čini da je ugroza od korone veća u Hrvatskoj zbog blizine Italije, a sada i Slovenije.

Hrvatski mediji pokrivaju priču dijelom senzacionalistički, što u Kanadi nije slučaj. Ovdje su svi oboljeli došli nedavno u Kanadu iz inozemstva, a znao se i “nulti” pacijent koji je imao kontakta s povratnicima iz Kine. Inače, u Kanadi je velik broj Kineza koji ovdje posjeduju nekretnine i šalju djecu na studij, dok ostatak obitelji zapravo boravi u Kini. To vrijedi samo za bogate.

Petak 13. ožujka bio je dan pun psihoze. Ujutro se proširila vijest da je supruga kanadskog premijera Sophie Trudeau testirana i pozitivna je na koronavirus. Donijela ga je iz Europe, gdje je nedavno provela nekoliko dana u službenom posjetu. Na poslu me dočekala vijest da će nakon proljetnih praznika, koji počinju u ponedjeljak 16. ožujka, biti obustavljena nastava u provinciji Ontario za još dodatna dva tjedna. Radovala sam se da sada mogu otići u Hrvatsku i biti uz mamu za vrijeme njezine operacije koja treba biti ovih dana. Na hitno sazvanom sastanku u srednjoj školi u kojoj radim ravnatelj nam je objasnio, ako napustimo zemlju, da moramo automatski u samoizolaciju na 14 dana. To je odmah stavilo odgodu na put, jer s poslom nema šale. Svi mi moramo plaćati kredite.

Dobro nam znani kolega Igor Štagljar boravi u Portoriku, gdje ga je dočekala službena nota uprave fakulteta u Torontu da se po povratku fino izvoli samoizolirati na 14 dana. Vraćao se u praznom avionu. Vidim, nema šale, pravila su pravila. Hrvatska će morati pričekati do ljeta.

U petak popodne počele su pljuštati odgode i zatvaranja događaja od nogometa preko folklora do ostalih aktivnosti u zajednici. Još u četvrtak Kanadsko-hrvatska komora odgodila je svoju godišnju večeru, inače središnji društveni događaj u zajednici u ovom dijelu Ontarija.

U subotu, prvi dan praznika koji sad trebam provesti na “socijalnoj distanciji”, uputila sam se u kupnju da i mi malo pojačamo zalihe hrane i toaletnog papira za kućanstvo. Dočekale su me prazne police. Toaletnog papira nema osim u jednoj farmaciji, a prodaje se po trostrukoj cijeni. Sva konzervirana hrana je rasprodana, a svježe voće i povrće nestane do popodnevnih sati. Brašna i šećera ima, izgleda da Kanađani ne namjeravaju sami peći kruh i kolače. Ali police s kruhom su prazne. Moj sin radi preko student-servisa u samoposluživanju Metro. Kada dođe popodnevna smjena, police zjape prazne. Priča o toaletnom papiru stvarno je već dosadna. U subotu se na mreži pojavio video prolaznika ispred dućana koji psuje novinare i kamermane koji pitaju ljude o toaletnom papiru. Uz sočne psovke, vrištale su optužbe: “To ste vi, novinari, krivi.” Video je postao viralan. Dakle, znakovi straha i histerije dolaze i do nas.

Ja se ne plašim virusa, a ni gladi. Brine me atmosfera straha. Sjećam se ’91. godine u studentskom Cvjetnom naselju, kad je ponestalo bonova za hranu, jeli smo konzerve iz Caritasa. Kad su stigli paketi prijateljima iz Dalmacije ili se netko probio do Karlovca – bila je gozba. Do kraja tjedna često više nije bilo ni za cigarete ni za kavu… Kuhali smo rižu na vodi. U Kanadi baš i ne bi trebalo biti gladi, tako da me nije strah za vlastiti komfor. “Bilo je i gore”, znala je reći moja baka. Uz onu “ Duranja, duranja nam treba.”

U nedjelju nakon svete mise u crkvi Kraljice mira u Norvalu obišla sam biračko mjesto u Mississaugi, gdje su se okupili članovi HDZ-a. Crkva Hrvatskih mučenika u Missisaugi, gdje se održavalo glasanje za vodstvo HDZ-a, nije imala svete mise jer župa pripada torontskoj biskupiji koja je obustavila sva vjerska okupljanja. Norval, s druge strane, pripada hamiltonskoj biskupiji gdje se još održavaju mise i križni putovi te drugi obredi. Velečasni Marko Puljić, ravnatelj i župnik crkve Kraljice mira u Norvalu napominje da se situacija mijenja iz sata u sat. Poručio je da pratimo medije ako se odlukom biskupa obustave obredi u crkvi. Prijateljica iz New Yorka kaže da su mise bile otkazane i u njihovim hrvatskim crkvama.

Hrvatski radio "Zvuci hrvatske" na etničkom CHIN radiju Toronto emitira se po običaju, dvosatna emisija bavila se više koronavirusom u Hrvatskoj nego li u Kanadi koja ima više zaraženih i jednog umrlog. Činjenica je da će ovi proljetni praznici mnoge prisiliti da otkažu putovanja ili riskiraju samoizolaciju od 14 dana po povratku u zemlju. Zračne luke zjape prazne i putuje se na osobni rizik. S padom cijena nafte na svjetskim tržištima, primjećujemo velika pojeftinjenja benzina. Cijene kruzera očajno su niske, internetom kruži šala: “Kupiš li jedan tjedan na kruzeru, dobivaš dva besplatno. Koristi promotivni kod: corona.”

Nastupa vakuum jer smo naviknuli živjeti u kulturi užurbanosti. “Busy” obično znači normalu, moraš juriti s posla na slobodne aktivnosti djece i obavljati ostale stvari na popisu. Sada je to sve naprasno suspendirano. Vjerujemo da će svi provesti više vremena s obitelji u prisilnim izolacijama. I da će ludnica koju je stvorio koronavirus proći što prije.

