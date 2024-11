Hrvati razočarani životom u Njemačkoj i Irskoj: 'Skupo je. Bolje ću proći s našom plaćom'

Koliko se Hrvata koji su otišli u inozemstvo u potrazi za boljom budućnosti odlučilo vratiti u zemlju? Pitanje je to koje je na popularnom subredditu Croatia potaknulo rasprava o povratku naših državljana, posebno nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. Korisnik je koji je postavio pitanje s početka istaknuo je da se u dijaspori širi percepcija o njihovom povratku, no on smatra da je situacija obrnuta.

-Je li vi poznajete nekog koji je se vratio zadnjih 10 Godina ( od 2013 ulazak HR u EU)? Širi se priča u dijaspori da se ljudi vračaju. Meni se čini da je priča obrnuta- napisao je korisnik u objavi. Nakon te objave uslijedio je niz komentara ljudi koji su trbuhom za kruhom otišli iz Hrvatske, a među njima je bio i niz onih koji su se vratili ili to u skorije vrijeme planiraju učiniti. Jedan od komentatora podijelio je svoju priču. S ocem je 2008. otišao iz Hrvatske, a vratili su se 2021.

-Živjeli smo relativno skromno, ali skroz komotno te smo spremali lovu. Cilj nam je oduvijek bio povratak- napisao je u komentaru. Drugi korisnik Reddita naglašava da će se svi koji su otišli i imaju vlastitu nekretninu u većem gradu zasigurno vratiti iz Njemačke.

-Tko je god otišao, a ima vlastitu nekretninu u većem Hrvatskom gradu di je lakše naći posla će se 100 posto vratiti iz Njemačke kroz dogledno vrijeme, a ljudi iz manjih sredina i ruralnih dijelova i ostalih balkanskih država se neće vratiti jer im je uz svu inflaciju i težinu tuđine bolje u Njemačkoj- istaknuo je u komentaru.

-Za nekoga je Njemačka idealna, za dobar dio ne. Realno, momentalno i nije neka sreća za ići, troškovi života su skupi kao svugdje, a plaće i nisu bas Bog zna što u današnje vrijeme. Nije baš nebo i zemlja razlika kome su primarno ekonomski razlozi glavna vodilja-piše u još jednom komentaru. Osim Njemačke, u komentarima se provlačila i još jedna zemlja koja privlači naše iseljenika, a riječ je o Irskoj.

-Evo ja se vraćam za pol godine iz Irske, ako ne živiš skromno skupo je, tako da ako se hoćeš tu i tamo provesti i zabaviti, ne buš puno ušparao- poručio je jedan od korisnika

-Prije tri godine je bilo puno bolje, ali sad baš ne vidim razloga za ostanak kad je sve bolesno poskupilo, uzevši sve u obzir imam stan u Zagrebu i bolje ću proći s hrvatskom plaćom doma- piše u još jednom komentaru.