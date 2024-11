Hrvati podijelili svoja bizarna iskustva na poslu: 'Šef mi je prijetio da će zvati roditelje, još ne mogu vjerovati'

Svoja poslovna iskustva i dogodovštine s radnog mjesta svi uglavnom prepričavamo na kavi s prijateljima ili s kolegama kojima vjerujemo, no ponekad se požalimo ili savjet potražimo na internetu. Na subredditu AskCroatia korisnici su se bavili tom temom: “Pozdrav svima. Ukratko zanimaju me koja su vam najgora, ali i najsmješnija iskustva s poslodavcima, a i kolegama na poslu?”, napisao je jedan od korisnika.

Krenuli su primjeri pa je dobio odgovor u kojemu se drugi prisjetio incidenta s bivšim šefom: “Mislim da sam tad imao 22 ili 23 i radio u teškom go*nu od firme. Došao dat otkaz jer sam našao drugi posao, a šef mi kaže: ‘Ako si odlučio otići ne preporučam ti jer ću ti morati zvati roditelje pa će te oni odgovoriti od toga’. Bio je mrtav ozbiljan i sav iznerviran jer odlazim. Dan danas ne mogu vjerovat da sam to doživio.

Još jedan korisnik podijelio je svoju priču, onu svoje svoje majke koju je u srednjoškolskim danima lokalni poduzetnik pokušao nagovoriti na sezonski posao: “Seoski poduzetnik ju je pitao želi li raditi kod njega u sezoni, ona je odbila, on je rekao nešto kao da će se oni još vidjeti kad on pita mog djeda." I stvarno dođe drugi dan k djedu! Kao eto sad će djed nju natjerati. Međutim, djedu je bilo važnije da njegova djeca ujedno budu i njegovo osobno roblje, tako da je ovog potjerao - napisao je korisnik reddita.

U primjerima su i pokušaji manipulacije, korisnik koji je diplomirani magistar strojarstva, podijelio je svoje iskustvo: “Nakon što sam položio sve ispite dao sam si vremena za diplomski rad pa sam odlučio raditi preko studentskog u jednoj firmi (po drugi put) kao magistar strojarstva. Prođe nekih 6-7 mjeseci, ja obranim diplomski i odlučim šefa pitati za stalan posao na što je on meni rekao da njega uopće ne zanima moja diploma, to je samo papir i da njemu to apsolutno ništa ne znači. Tada sam u dva navrata tamo odradio ukupno godinu i pol, a bio sam jedini u firmi sa fakultetom i to još magisterij. Pokušao me dobiti na to da si nigdje drugdje neću naći posao jer nemam iskustva i da mi je bolje da ostanem kod njega bla bla... U roku od tjedan dana sam mogao birati između četiri ponude za posao u velikim firmama - napisao je Hrvat u objavi, prenosi Dnevno.hr.

- Najgora iskustva s kolegicom na prvom poslu je bilo kad je krala novac iz moje kase dok sam bila na otkaznom roku. Najgore iskustvo s poslodavcem je kad sam bila na bolovanju zbog srca, zvao me svaki dan raditi, a najgore materijalno iskustvo je šta sam zeznula nešto na sadašnjem poslu i “bacila im u vjetar” par milijuna eurića. No,nisu bili ljuti, događa se, napisala je još jedna korisnica.

