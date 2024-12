Hrvat otkrio što mu najviše nedostaje u Njemačkoj: 'Znam da je i tamo kaos, ali tek ovdje...'

Njemačka je već dugi niz godina obećana zemlja za hrvatske radnike. Sve više njih odlazi ondje u potrazi za boljim plaćama, stabilnim radnim uvjetima i kvalitetnijim životnim standardima. No, kako život u Njemačkoj zaista izgleda kroz oči jednog Hrvata? Jedan korisnik Reddita podijelio je svoje iskustvo i ponudio odgovore na brojna pitanja zainteresiranih Hrvata. Ovo su neki od najzanimljivijih dijelova njegove priče:

Najčešća pitanja bila su u vezi posla, plaće i radni uvjeti. „Meni osobno je ok. Imam plaću koja se smatram natprosječnom, a radni uvjeti su standardni: radim 8 sati dnevno, 5 dana u tjednu. Fun-fact: pauza se ne računa u radno vrijeme, tako da ako radim od 08:00 do 16:30 uz 30 minuta pauze, računa se da sam odradio 8 sati.", rekao je korisnik Reddita. Također korisnike je zanimao noćni život u Njemačkoj te izlazi li van i kakvi su ljudi. „Van u klubove ne idem više tako često, ali restorani i slično da. Noćni život jako ovisi o mjestu u kojem se nalaziš – u manjim gradovima ga gotovo nema, dok veći gradovi imaju solidnu scenu. Bio sam na techno partyjima i mogu reći da je ta scena prilično dobra, iako se ne razumijem u techno.

Što se ljudi tiče, Nijemci su stvarno kao što se priča – dosta 'umjetni' i žive po nekakvom 'kalupu'. Nemam nijednog prijatelja Nijemca. Naši ljudi u Njemačkoj su raznoliki: neki su pošteni i došli su zaraditi za kruh, ali ima i onih kojima je cilj samo pokazati se." Jedan korisnik pitao ga je za čime najviše žali i što mu najmanje nedostaje. „Najviše mi nedostaju društvo i hrana. Prijatelje koje imaš u Hrvatskoj ne možeš lako nadoknaditi, a ni hranu. Iako ovdje postoje naši restorani, nije isto. Usluga u Hrvatskoj je također puno bolja nego ovdje, osobito u restoranima i kafićima. U Njemačkoj je teško pronaći restoran koji lijepo izgleda i gdje su ljudi ljubazni.

S druge strane, ne nedostaje mi ogovaranje i zabijanje nosa u tuđe živote, što je često u Hrvatskoj. Također, ovdje je lakše pronaći posao. U Hrvatskoj je to veliki problem, dok ovdje u IT sektoru redovito dobivam ponude i nemam straha od gubitka posla." Osim trenutačnog života, jednog korisnika zanimali su njegovi planovi za budućnost i planirali li ostati u Njemačkoj. „Planiram se vratiti, ali samo kada budem mogao raditi na daljinu za stranu firmu ili otvoriti nešto svoje." Što se tiče omjera plaće i troškova stanovanja korisnik Reddita odgovorio je kako je prosječna plaća za samca je oko 2500 eura netto. Mali dvosoban stan u manjem gradu s režijama košta oko 700 eura, dok je u većim gradovima, poput Münchena, taj iznos i do 1800 eura.

Osim samih dogovora na pitanja korisnik je podijelio i neke svoja iskustva te otkrio koji su za njega najveći izazovi Njemačke. „Birokracija je ogroman problem. Sve se mora dogovarati unaprijed, čak i tjednima, a uredi rade uglavnom od 08:00 do 12:30. Većina stvari se mora rješavati osobno, a dokumenti dolaze poštom. Fali mi fleksibilnost, digitalizacija i "brzinsko" rješavanje birokracije. Da, znam da Hrvatska nije idealna i da ima čekanja, ali to je neusporedivo sa Njemačkom. Također, trgovine rade samo od ponedjeljka do subote do 20:00 i zatvorene su nedjeljom, što je za nas korisnike vrlo nezgodno."

