Hrvat otkrio kako je u 30 dana zaradio 4000 eura. Za taj posao nije potrebna diploma: 'To je nakon svih davanja'

Na popularnom subredditu "AskCroatia" nedavno se pojavila objava taksista koji je podijelio iskustvo o svom intenzivnom radnom mjesecu. Tvrdi da je za 30 dana odradio više od 360 sati vozeći za Uber i Bolt, a prije toga radio je kao dostavljač za Wolt. Objavio je to u kontekstu pitanja o poslovima koji se mogu raditi kao dodatni posao, a potom je pozvao ljude da ga pitaju što god ih zanima.

Najviše pažnje izazvao je njegov odgovor na pitanje o zaradi. Nakon što je oduzeo troškove poput goriva (oko 730 eura za 9000 km), amortizacije (oko 900 eura) te birokratske troškove (oko 800 eura), zarada je iznosila oko 4000 eura neto za mjesec dana. "Nakon što odbijemo Uber/Bolt zaradu (to je ono što u aplikaciji piše neto, iako to nije stvarni neto jer ima daljnjih troškova), iznos je 6500 eura za 30 dana. Na to oduzimamo oko 730 eura na gorivo (9000 prijeđenih km s potrošnjom od 5.8 litara na dieselu).

Amortizacija je relativno za reći. Konkretno u ovom mjesecu logično nisam imao troškova jer sam stalno vozio, ali to ipak ne bi bio realan način računice. Moj neki zaključak je da potrošiš u prosjeku oko 10 centi po kilometru na amortizaciju, znači tko prijeđe 9000 km uglavnom ima oko 900 eura troška amortizacije na tu kilometražu. Prema tome, oduzet ćemo mi od zarade još 900 eura.

Ostali birokratski troškovi, u koje ulaze PDV plaćen na proviziju Uberu/Boltu, računovođa, doprinosi državi, prosjek mjesečnog paušalnog poreza, zbrojeno su ukupno oko 800 eura. Dakle 6500 – 730 – 900 – 800, s nadodanim bakšišem na ruke, donose ukupan čisti iznos veći od 4000 eura", odgovorio je taksist.

Pitanja su se odnosila i na najbolja vremena za vožnje, na što je odgovorio da su petak i subota navečer najprofitabilniji, a da subota obično donosi nešto bolju zaradu. Kada su ga pitali o interakcijama s putnicima, rekao je da je većina ljudi tiha, ali da nije smetalo ako su ga pitali česta pitanja poput "ima li posla". Također, komentirao je da kao paušalni obrtnik nema zakonskih ograničenja u vezi s radnim vremenom.

Za kraj je priznao da društveni život nije postojao, jer je većinu vremena provodio vozeći, a ostatak spavajući. "U prosjeku 12 sati rada, 8 sati spavanja, dakle ostane ti 4 sata života. Nije da se baš nisam ni s kim od kolega vidio svih mjesec dana, možda 5-6 kava u cijelom mjesecu. Većinom mi se iskreno nije ni dalo ništa, nego sam samo htio biti doma sam sa sobom. Posjećivao sam majku svakih par dana, otac nije u Zagrebu. Sin jedinac sam, tako da to je to od uže obitelji. Ženu i djecu nemam još, tek mi je 27", rekao je.

