Hoće li se majka koja je prijavila nestanak kćeri odazvati pozivu suda?

Hoće li se majka Smiljane Srnec (45), optužene da je 2000. godine ubila sestru Jasminu i tijelo sakrila u zamrzivač u kojem je ostalo 19 godina, odazvati pozivu suca na svjedočenje? Katarina Dominić tijekom istrage iskoristila je pravo da kao član obitelji ne daje iskaz. Sudac Županijskog suda Tomislav Brđanović pozvao ju je na suđenje kao žrtvu, a pozivi su poslani i Smiljaninoj kćeri Katarini Dominić-Srnec i njezinu zaručniku Davidu Balentu. Suđenje se nastavlja sutra, u utorak.

Majka Katarina bila je ta koja je 16. kolovoza 2005. godine PU međimurskoj prijavila nestanak mlađe kćeri Jasmine. Zašto je čekala punih pet godina? Do prijavljivanja nestanka došlo je jer je majka u kolovozu 2005. godine u Jasmininoj sobi u kući u Palovcu pronašla njene osobne dokumente. Podaci i mjesto pohrane Jasmininih dokumenata Smiljani su bili poznati, smatra tužiteljstvo koje zaključuje se da je razlog tako velikom vremenskom odmaku od nestanka do prijave nestanka bio to što je Smiljana roditeljima, članovima šire obitelji i poznanicima, govorila da je Jasmina na brodu, u inozemstvu, da su u kontaktu...

Iz zapisnika o zaprimanju prijave nestanka u Policijskoj postaji Čakovec proizlazi da je vrijeme nestanka kolovoz 2000. godine i da Jasmini nije bilo svojstveno da se ne javlja. Jasminin otac Martin je kasnije, 12. rujna 2005. godine, djelatnicima policije donio i Jasminine osobne dokumente – osobnu iskaznicu, putovnicu, adresar i člansku iskaznicu knjižnice Grada Zagreba iz 1996. godine. Uvidom u presliku putovnice i osobne iskaznice izdane 8. srpnja 1998. godine utvrđeno je da je važenje obaju dokumenata isteklo 8. srpnja 2003., dakle dvije godine prije nego što je prijavljen Jasminin nestanak.

Od podnošenja prijave nestanka 16. kolovoza 2005. godine do 2017. godine u postupak provjera vezanih uz nestanak bilo je uključeno petero policijskih službenika. Otac Martin s Jasminom se navodno mobitelom čuo u kolovozu 2000. godine. On je u to vrijeme radio na terenu, a razgovarali su o mogućnosti da Jasmina radi preko student-servisa. Taj razgovor bio je zadnji razgovor između oca i kćeri, a sve daljnje informacije o Jasmini roditelji su dobivali od Smiljane. Iz iskaza svjedoka, podataka iz zapisnika o očevidu prema kojima je u zamrzivaču pronađeno voće i povrće na kojima je bio datum 1., 6. i 9. lipnja 2000. godine, u DORH-u su zaključili da je do usmrćenja došlo neutvrđenog dana u ljeto 2000. godine.