HND razmišlja o prosvjedu: 'Beroš mora otići, ovaj slučaj ne može proći samo tako'

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u Splitu je održao konferenciju za novinare povodom tri mjeseca od smrti novinara Vladimira Matijanića. Na konferenciji su govorili predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, novinarka portala Index.hr i životna partnerica Vladimira Matijanića Andrea Topić, glavna tajnica HND-a Melisa Skender te novinar i književnik Boris Dežulović.

- Tri mjeseca svjedočimo besramnom pokušaju da se cijeli ovaj slučaj zataška, tri mjeseca svjedočimo neviđenoj sramoti ministra Beroša i premijera Plenkovića na cijeli ovaj slučaj. Bit ćemo vrlo kratki i jasni, država je ubila našeg kolegu i prijatelja Vladimira Matijanića, građanina Hrvatske. Ubio ga je sustav u svojoj državi. Da se u ovoj državi malo više stavi ljudski život, a manje država, vjerujem da danas ne bi bili ovdje. Mi smo zatražili i nećemo prestati nikada tražiti ostavku, smjenu ministra Beroša. Predali smo peticiju koja je prikupila gotovo 5 tisuća potpisa u kojoj smo naveli razloge i argumente za novu nezavisnu istragu. Naravno, u tom tekstu stoji - ministar Beroš mora otići - rekao je Zovko, prenose 24sata.

- Svjesni smo da se smjenom jednog čovjeka stvari neće riješiti, sustav treba cijeli promijeniti jer ovo što se dogodilo Matijaniću, dogodilo se i mnogim drugima ljudima po Hrvatskoj. HND razmišlja o prosvjedu, on će biti još jedan naš čin da se kazne odgovorni. Ovaj slučaj ne može proći samo tako, ovo besramno ignoriranje svega što se dogodilo - dodao je

- Andrej Plenković je za nas odgovorna osoba, svaki dan ostanka Beroša na funkciji je odgovornost Plenkovića. On mora preuzeti odgovornost i ponašat se kao premijer svih građanki i građana Hrvatske, a ne kao premijer članica i članova HDZ-a. Vili Beroš mora otići i tu nema rasprave. Svi oni koji misle da ćemo mi ovo zaboraviti, nisu svjesni koliko se varaju. Ovo je za nas najvažnija stvar i nema važnije teme. Ponovit ću da se prosvjed vrlo lako može dogoditi - upozorio je Zovko.

Andrea Topić kazala je kako svaki građanin može sebe zapitati koliko im treba kada odu u bolnicu ili se naruče na pregled, koliko to traje.

- Samo tim primjerom možete dobiti odgovor u kakvom je stanju naše zdravstvo. Mi i naši poslodavci izdvajamo za zdravstvo, a za uzvrat ne dobivamo apsolutno ništa. Mnogi su prisiljeni potezati veze, a neki imaju čast i obraz. Svatko radi ono što misli da mu može pomoći za zdravlje, ali to tako ne bi trebalo biti. Zdravstvo bi trebalo funkcionirati na način da je svima dostupno uvijek. U Hrvatskoj to nije tako. Oni koji vode ovu državu nisu bili u stanju osposobiti zdravstveni sustav. Zdravstveni sustav je nula i on je samo za povlaštene. Kod nas postoji podjela na klase, one koji si mogu priuštiti zdravstvo i one koji to ne mogu. Vlado je bio poštena osoba koja nije htjela ići tim putem i on je završio kako je završio, mnogi građani su tako završili i tako će završiti - kazala je Topić.