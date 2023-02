Hladni val u Hrvatskoj: Izdano upozorenje, trajat će danima

Dana će u Hrvatskoj biti sunčano uz malu, u unutrašnjosti ponegdje umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni i sjeverozapadni, duž obale umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3 na kopnu te od 4 do 9 °C na moru.

DHMZ objavio je upozorenje na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje.

Foto: DHMZ

"Hladno vrijeme se nastavlja pa na kopnu zbog duljeg niza dana s najnižom temperaturom i ispod -5 °C postoji upozorenje na hladni val koji može djelovati na zdravlje. Pritom će i dalje prevladavati suho, uz dosta sunčanih sati, a povremeno umjeren sjeveroistočnjak bit će češći do četvrtka. Na Jadranu će i dalje mjestimice puhati jaka i olujna bura. Stoga treba računati na daljnja ograničenja u prometu, kao i na nastavak neuobičajeno hladnih noći, a u drugoj polovini tjedna dnevna temperatura porast će na prosječne vrijednosti za doba godine", prognoza je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a za HRT.

I u nastavku tjedna razmjerno hladno

"Hladni val će se na Jadranu nastaviti i idućih dana, ponešto oblačnijih u odnosu na utorak, a vrlo slabe oborine bit će moguće uglavnom na otvorenom moru, i to ponajprije u srijedu. Bura će još u srijedu i četvrtak biti često olujna, a u petak će značajnije oslabjeti. U unutrašnjosti do petka uglavnom suho i hladno. U srijedu će prolazno biti povećane naoblake, a zatim u četvrtak i petak ponovno pretežno sunčano. Puhat će većinom slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.", prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

