Članovi NO-a stigli na hitan sastanak u Ini, izjave Damira Vanđelića uzdrmale javnost

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je u utorak poslijepodne, zajedno s potpredsjednikom Vlade Olegom Butkovićem te ministrima Markom Primorcem i Davorom Filipovićem, sastanak s hrvatskim članovima Nadzornog odbora Ine. Sastanak je održan uoči današnje hitno sazvane sjednice NO-a Ine koja bi trebala početi u 10 sati.

Tijek događaja:

9:40 Članovi Nadzornog odbora stigli su na hitan sastanak u Ini.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 31.08.2022., Zagreb - Dolazak clanova Nadzornog odbora Ine na sastanak u zgradu na Aveniji Dubrovnik. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Buru izazvao Vanđelić

Reakcije na razotkrivanje plinske hobotnice u Ini ne posustaju. Najveću je buru izjavama izazvao bivši šef Nadzornog odbora Ine Damir Vanđelić koji je i za Večernji list progovorio o aferi u Ini, te prozivkama da je i sam morao znati za pljačku koja se u toj tvrtki događala. Ustvrdio je jučer da je tadašnjem ministru Tomislavu Ćoriću poslao mail s nepravilnostima i gubljenju novca koje je uočio dok je bio na čelu NO-a u Ini. Raspitivao se rekao je i o, po njemu spornim otpuštanjima sposobnih ljudi, te dovođenja novih na čelne pozicije, među njima i Damira Škugora, jednog o osumnjičenih u velikoj aferi koja danima potresa Hrvatsku.

'Iznosim činjenice za koje imam dokaze. Volio bih da i Ćorić, ako me demantira, iznese dokaze. Žao mi je što ni Ćorić ni INA nisu slušali i čitali što govorim, ali mi je drago da međusobno usklađuju istupe. Ćorića sam upozorio na gubitak u poslovanju prije ove afere i nevezano za nju i vjerujem da je lako službama provjeriti preko servera jesu li svi koji su trebali dobili taj mail', rekao je Vanđelić za Večernji list.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Damir Vanđelić

Mailovi su objavljeni u javnosti, ali iz Ine tvrde kako se oni ne odnose na u subotu razotkrivenu veliku pljačku koja se događala.

Aktualni predsjednik NO-a Ine Damir Mikuljan komantirao je u utorak cijeli slučaj. 'Mi smo izmijenili informacije o ovome slučaju, dakle sve informacije koje imamo svakako su nedostatne. Od sjednice očekujemo da dobijemo kompletnu sliku. Ona mora prije svega dati odgovor na to što se dogodilo u upravljačkom sklopu, gdje je zakazalo i naravno, ono što sada treba učiniti, iskoristiti ovaj trenutak da se poslovni procesi potpuno promijene, da oni budu transparentni, da se jasno zna tko potpisuje, tko je odgovoran za što i da se ti poslovni procesi Ine unaprijede. Mislim da je to najmanje što možemo učiniti', rekao je Mikuljan. O Vanđelićevim istupima govori kako su sve odluke NO-a donesene jednoglasno, pa, po njemu, to sve govori o njegovoj ulozi koju je tada imao u NO-u.

Danas se održava i redovita sjednica Užeg kabineta Vlade u Banskim dvorima, a nakon toga je sazvan sastanak parlamentarne većine.

Sabor je u utorak odbio zahtjeve oporbe za održavanje izvanredne sjednice.

Video: Koliko su ukrali? Matematičar Toni Milun izračunao

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Umirovljenik Dane Škugor, jedan od petero osumnjičenih za malverzacije s plinom u "aferi Ina", pušten je još u ponedjeljak iz istražnog zatvora nakon što je sudac istrage ispitao njegovu suprugu i snahu. Škugor je izašao iz istražnog zatvora nakon što su njegova supruga i snaha, kao privilegirani svjedoci, iskoristili svoje pravo da ne svjedoče u istražnom postupku u kojem je Škugoru određen jednomjesečni pritvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

Nakon njega na slobodu bi mogla izaći i sada već bivša predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić, kojoj je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. S obzirom da je Ratkić podnijela ostavku na tu funkciju, ni za nju više nema zakonske osnove za zadržavanje u pritvoru, no ona će moći napustiti Remetinec tek nakon što njezina ostavka bude objavljena u sudskom registru, za što je potrebno nekoliko dana.

U pritvoru su još uvijek Škugorov sin i sada već bivši direktor u Ini Damir Škugor, poduzetnik Goran Husić i bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, koji je u utorak podnio neopozivu ostavku na tu dužnost, kao i na sve druge dužnosti u tijelima, radnim grupama i komisijama HOK-a.

Podsjetimo, u akciji, koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija, na meti istražitelja našlo se baš tih pet osumnjičenih. Alarm se upalio nakon što su banke uočile i prijavile Uredu za spriječavanje pranja novca sumnjive račune. Nakon toga blokiran je najveći iznos u hrvatskoj povijesti, čak 813 milijuna kuna. USKOK procjenjuje da je šteta koja je malverzacijama s plinom počinjena Ini još i veća.

Video: Gdje će završiti zaplijenjeni novac?