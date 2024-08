Hessen više neće produljivati putovnice ukrajinskim muškarcima

Njemačka pokrajina Hessen više neće izdavati putničke dokumente ukrajinskim muškarcima vojne dobi, od 18 do 60 godina, već smatra da se može očekivati od njih da putuju u matičnu zemlju kako bi obnovili putovnicu, čak i ako to znači da će kod kuće morati služiti vojsku. Ta vijest dolazi upravo u periodu kada se zaoštrava odnos nekih njemačkih političara prema ukrajinskim izbjeglicama od kojih žele da se zaposle ili pak da se vrate u svoju zemlju i bore protiv ruskog okupatora.

"Imigracijske vlasti Hessena neće izdavati zamjenske njemačke putničke dokumente ukrajinskim muškarcima u vojnoj dobi. Razumno je za njih da putuju u Ukrajinu kako bi dobili putovnicu i ispunili svoju obvezu služenja vojske", odgovorile su vlasti ove njemačke savezne države na pitanje parlamentarne skupine krajnje desne stranke Alternative za Njemačku (AfD). Vrate li se Ukrajinci u svoju domovinu kako bi produljili putovnice, izvanredno stanje koje je uvedeno u zemlji počinje se odnositi na njih, i neće im biti dopušteno da ponovno napuste Ukrajinu. Država Hessen procjenjuje da u njoj živi 20 tisuća Ukrajinaca u dobi između 18 i 60 godina. Ova se zemlja nalazi u središnjoj Njemačkoj i broji više od šest milijuna stanovnika, a najveći joj je grad Frankfurt na Majni.

Prema direktivi Europske unije, Ukrajinci imaju pravo na ostanak u Njemačkoj do 4. ožujka 2025., a vlasti Hessena ističu da se savezno ministarstvo zalaže za to da im se zaštita u Njemačkoj produlji za još godinu dana. Vlasti isto tako govore da im je cilj integrirati izbjeglice na njemačko tržište rada, no da je istodobno "razumljiv interes Ukrajine koja želi regrutirati ljude za svoje obrambene borbe protiv Rusije i zato ih potiče da se vraćaju kući".

Ukrajina je prije tri mjeseca rekla da će odbiti pružati konzularne usluge, prije svega produljenja putovnica, za muškarce koji žive u inozemstvu. "Živjeti u inozemstvu ne znači da građanin ili građanka gube obvezu obrane svoje domovine", napisao je na X-u ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba i dodao da je pozvao na mjere koje će garantirati "pošten tretman muškaraca koji su u dobi za mobilizaciju u Ukrajini, kao i izvan nje".

POVEZANI ČLANCI:

Političari oporbenog desnog centra sve više govore o tomu da se treba promijeniti odnos Njemačke prema ukrajinskim izbjeglicama. "Više od dvije godine nakon početka rata, mora vrijediti sljedeći princip: zaposlite se u Njemačkoj ili se vratite na sigurna područja zapadne Ukrajine", rekao je šef parlamentarne frakcije Kršćansko-socijalne unije (CSU) u lipnju. On smatra da isplata socijalne pomoći, odnosno naknada za nezaposlene, demotivira Ukrajince da pronađu posao. Trenutačno u Njemačkoj živi 1,3 milijuna Ukrajinaca, od čega su 260 tisuća njih muškarci u dobi od 18 do 60 godina. Više od 700 tisuća Ukrajinaca prima naknadu za nezaposlene, a 185 tisuća njih je zaposleno i uplaćuje doprinose.

VIDEO Rat u Ukrajini