HDZ-ov dekan o nepravomoćnoj presudi: Ništa nije ukradeno, žalio sam se na odluku suda

Doista ne znam zbog čega me neki sada javno ocrnjuju, a ne znaju čitavu priču. Kao čovjeka me boli i smeta što mi se spočitava nepravomoćna presuda sa suda u Gračacu iz svibnja ove godine za krađu kamena, a ništa nije ukradeno. Na tu sam se odluku suda žalio jer nisam bio ispitan na ročištu i ako bude vraćeno na novo suđenje i ja i gospodin koji je mog pokojnog oca, a onda i mene zamolio da mu naš obrt poravna zemlju u Perušiću, pojasnit ćemo da nikakav kamen nije nigdje nestao niti je ukraden, već je poravnat na spornom zemljištu.

Tamo se radila cesta, pa je čovjek mog oca koji je bio nositelj obrta zamolio za tu uslugu. Otac je u međuvremenu preminuo, a čovjek me zamolio da ja to odradim jer otac nije stigao. Istina, dio parcele uz cestu za koji nas je čovjek zamolio da je poravnamo, nije bio u njegovom vlasništvu već državnom, ali on nam to tada nije rekao, da je, ne bismo ulazi na državnu zemlju. On je tu zemlju uživao skoro 50 godina, možda niti sam nije bio svjestan gdje je granica vlasništva. Ja sam to doznao tek kada je inspekcija došla na teren. I čovjek je rekao da će na sudu sve pojasniti. Sud je utvrdio da je nastala šteta u iznosu od 250 eura - kazao nam je Branislav Šutić, koji je u veljači izabran za dekana Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću, a mandat mu je počeo u rujnu. U javnosti se provuklo pitanje kako netko s nepravomoćnom presudom može postati dekan, a spominje se i otkaz u NP Plitvička jezera zbog nedolaska na posao, te članstvo u HDZ-u.

- Nikada nisam i ne bježim od toga da sam kadar HDZ-a, niti bježim od bilo čega i uvijek ću sve pojasniti; ništa ne skrivam. Ja sam bio jedan od osnivača Veleučilišta u Gospiću, njegov prvi dekan, a smijenio me i dao mi otkaz SDP-ov ministar Željko Jovanović. Kao docent znanosti predavač sam na Veleučilištu. U NP Plitvička jezera sam kao ravnatelj stabilizirao financijsko poslovanje i prvi uveo praksu nagrađivanja milijuntog posjetitelja, ali me smijenio SDP-ov ministar Mihael Zmajlović. Bio sam prebačen na mjesto savjetnika, ali sam trebao dolaziti na drugo mjesto rada i tada sam dobio otkaz. No, to je tako, to su političke funkcije i nemam ništa protiv nikoga, ali svrstavati me među kradljivce je žalosno i krivo.

Stručno me vijeće Veleučilišta izabralo za dekana, moji kolege na Veleučilištu, a i običaj je da se rotiramo na tome mjestu. Zamolili su me da prihvatim taj posao i meni je čast biti dekan institucije koju sam stvarao. Uostalom, Veleučilištu treba reforma, kao i mnogim drugima, kako bi privukli nove studente i postali atraktivniji. Kada smo počinjali, bili smo privlačni, studiji su bili utemeljeni u potrebama tržišta rada u Ličko- senjskoj županiji i šire, a danas se svi suočavaju s problemom manjkom studenata. Uveli smo novi studij poduzetništvo u turizmu i dobili čak 50 studenata što je izvrsno. Čeka nas reforma, moramo uvesti nove programe, odnosno studije, moramo završiti uređenje zgrade, čeka nas puno posla, tako da ovakve neutemeljene prozivke na moj račun štete i ugledu institucije, a to nije fer - kazao nam je dekan Šutić vidno emotivan zbog situacije u kojoj se našao.

