HDZ nije usamljen protiv Đurđević, ide i treći poziv

Današnje glasanje u Saboru o izboru Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, poslužit će samo tome da se i službeno potvrdi kako će se ići u raspisivanje i trećeg javnog poziva za tu poziciju. Jer i tijekom jučerašnje saborske rasprave bilo je jasno da oko izbora Đurđević nitko od suprotstavljenih strana neće napustiti svoje ukopane rovove. A vladajućih, kojima je Đurđević potpuno neprihvatljiva, znatno je više, kao i njima sklonih kad je o tome riječ.

Eksponent zeleno-lijevih

Iako hvaleći je kao iznimnu pravnu stručnjakinju, HDZ-ovi zastupnici upinjali su se u dokazivanju da njihova odbijenica Đurđević nema veze s tim što ju je predložio Milanović.

– Nitko iz HDZ-a nije rekao da neće podržati Đurđević zato što je kandidatkinja predsjednika Republike. Đurđević ima zavidnu, gotovo impresivnu karijeru, no pristala je biti dio nezakonitog i neustavnog postupka u prvom javnom natječaju. I HDZ preko toga neće prijeći. Predsjednica Vrhovnog suda više od ikoga u državi mora poštovati sve zakone i Ustav – ponavljao je Branko Bačić (HDZ) ustvrdivši da nakon 19. srpnja, kada istječe mandat Đuri Sessi, neće nastupiti nikakva kriza, već će, nakon što Đurđević danas ne bude izglasana, Državno sudbeno vijeće raspisati novi javni natječaj.

Nikola Mažar (HDZ) ustvrdio je da se zbog Đurđević provodi “haranga na HDZ”, a Rade Šimičević (HDZ) se zapitao “snosi li Milanović odgovornost zato što je Đurđević, kao inače odlična kandidatkinja, sad ovako potrošena”. Dražen Bošnjaković (HDZ) poručio je kako HDZ na čelu Vrhovnog suda želi nekog tko je stručan, kompetentan i ugledan i tko ne ignorira zakon te ne prihvaća da ga se predlaže premda nije sudjelovao u javnom pozivu niti je napisao program.

Objašnjavajući zašto će i Suverenisti biti “protiv”, Hrvoje Zekanović kazao je da je Đurđević eksponent neoliberalne, zeleno-lijeve politike Milanovića, Grbina, Tomaševića i Sandre Benčić, dok je Stjepo Bartulica (DP) Đurđević zamjerio i tezu da su problemi u pravosuđu nastali 90-ih, a ne još i prije. Đurđević je dobra profesorica, vrsna teoretičarka, ali nema ni dana staža u sudstvu i zato ćemo biti protiv, zaključio je Bartulica.

– Možda je to i dobro da Đurđević dosad nije bila u pravosuđu, da je sve probleme pravosuđa gledala izvana pa se sad s njima može obračunati tako da stvari počne mijenjati. Njenu stručnost i sposobnost nitko ne može dovesti u pitanje. Ima sve karakteristike potrebne za čelnu poziciju Vrhovnog suda, no ima i još jednu karakteristiku, ne dopušta da joj ni Peđa, ni Zoran, ni Andrej sole pamet. I to je razlog zašto je vladajući neće podržati. Đurđević neće biti izabrana i ne odgovara vladajućima zato što ne želi biti njihov eksponent i zato što HDZ ne želi da se stanje u pravosuđu poboljša – ustvrdio je Peđa Grbin (SDP) pozvavši vladajuće da ga danas pri glasanju ipak “iznenade” pa će im se on ispričati ako se to čudo dogodi.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 08.06.2021., Zagreb - U Saboru je odrzana 17. sjednica Odbora za pravosudje na kojoj su predstavljeni programi i obavljeni razgovori s kandidatima za Izbor predsjednice/predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Zlata Djurdjevic Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Nije se poklonila premijeru

Pohvalivši njezinu stručnost, Nikola Grmoja (Most) kazao je da je priča kako će izborom Đurđević nestati korupcija u pravosuđu, obmana, dok je Anka Mrak Taritaš (GLAS) rekla: “Đurđević nije netko koga se može kontrolirati, ucijeniti. Njezina nezavisnost plaši premijera i zato nema šanse da prođe. Đurđević je prekršila samo jedno, nije se dovoljno duboko poklonila premijeru Plenkoviću.”

– Kroz kandidaturu Z. Đurđević naučili smo da u hrvatskom društvu postoje osobe koje žive izvrsnost u području kojim se bave, pokazuju iznimnu razinu integriteta i neovisnosti te su se spremne izložiti i pokazati kakvo bi pravosuđe moglo i trebalo biti. Samo jednom u ovom mandatu napravimo pravu stvar pa da počnu poboljšanja u pravosuđu. Imamo veliku priliku za promjenu, a HDZ ju je satro u začetku – kazala je Sandra Benčić (Možemo!) dodavši da Đurđević vladajućima nije dobra samo zato što je pristala biti kandidatkinja predsjednika države. A Dalija Orešković (Centar) ustvrdila je da je predsjednik Milanović, zbog svojih izjava, glavni krivac zašto Đurđević neće biti izabrana