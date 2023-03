HDZ Karlovačke županije drugi put odbio priznanje generalu Stipetiću

Vijećnici SDP-a Karlovačke županije napustili su danas sjednicu Skupštine Karlovačke županije jer su vijećnici HDZ-a i Domovinskog pokreta odbili prijedlog da se posmrtna Nagrada za životno djelo Karlovačke županije osim generalu Pavlu Miljavcu, što je predložio županijski Odbor za dodjelu priznanja, ove godine dodijeli i generalu Petru Stipetiću.

Prvi im je to spočitnuo SDP-ov vijećnik, Ogulinac Ivan Vuković, koji je rekao da je to drugi put da HDZ odbija dati priznanje za životno djelo generalu Petru Stipetiću, s obzirom na to da je prije četiri godine takav prijedlog podnio Grad Ogulin, u kojem je, kaže Vuković, na vlasti SDP. I tada su SDP-ovi vijećnici napustili sjednicu županijske Skupštine kada se glasalo o nagradama u povodu Dana Karlovačke županije.

Imate li vi obraza?

– Pa imate li vi obraza, posebno HDZ-ov vijećnik i član Odbora iz Ogulina (Tomislav Lipovšćak, op. a)? Kako ćete vi pogledati Ogulincima u oči kada vas pitaju jeste li vi taj koji je bio protiv Ogulinca generala Stipetića? Pa čemu vi ovdje uopće služite, mislite li vi uopće svojim glavama, znate li uopće kakvu ste nepravdu i sramotu napravili?! Ja ću i dalje ponosno hodati Ogulinom u kojem ne dijelimo generale na Tuđmanove i one druge, u kojem cijenimo sve hrvatske generale i sve branitelje. Osobno sam poznavao obojicu generala, i Pavla Miljavca i Petra Stipetića, i s njima sam bio u Domovinskom ratu. To su bili iznimni i časni ljudi, a sada ih vi dijelite, jer za vas je netko bolji, veći od drugoga. Na Odboru se preglasava, tajno se glasa i vi ste odradili ono što je stranka tražila od vas, ali ja vas sada tražim da se uzdignete nad stranačkom stegom, da prestanete dijeliti ljude na ovakvim temama i da date nagradu i generalu Stipetiću – žestoko se obrušio na kolege vijećnike I. Vuković.

U županijskom Odboru su HDZ-ovi Vlado Jelkovac kao predsjednik, zatim Maja Grba Bujević, Tomislav Lipovščak, Željko Štajcer, Vlatko Ivka, Ivan Požega i Hrvojka Božić te SDP-ovi Biserka Vranić i Srećko Curman te Vlatka Krizmanić. General Stipetić dobio je dva glasa; SDP-ovih Biserke Vranić i Srećka Curmana, koji ga je i predložio. I Dubravko Golubić, iz Kluba Možemo!, Nova ljevica, predložio je da Skupština ovoga puta iznimno donese odluku da, uz predložene kandidate Odbora, ove godine dodijeli još jednu nagradu za životno djelo posmrtno generalu Stipetiću, čime bi, kazao je Golubić, svi pokazali da su jedinstveni u poštovanju obojice generala. Dogovor o kompromisu i zajedničkom rješenju u kojem bi Skupština odlučila da nagradu posmrtno za 2022. godinu dobiju obojica generala zazivao je i SDP-ov Stjepan Mikulandrić.

Mario Kutleša, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, kazao je da kao branitelj cijeni obojicu generala te da je za to da i jedan i drugi dobiju nagrade jer obojica to zaslužuju.

– No prijedlog mora doći u skladu s pravilnikom Odbora, a koliko znam, prijedlog za generala Stipetića dao je član Odbora nakon isteka roka. Razočaran sam na koji se način o ovoj temi raspravlja i kako je sve ovo ispolitizirano – kazao je M. Kutleša. Njegovu tezu o zakašnjeloj prijavi demantirao je sam Jelkovac, koji je rekao da su svi prijedlozi, pa i onaj za Stipetića, prihvaćeni jer su pristigli u skladu s pravilnikom.

Sada ili nikada

– Obojica su bila vrhunski generali i dobri ljudi. Miljavca sam poznavao bolje, a sa Stipetićem sam bio i u nekim akcijama u kojima mi je zapovijedao i zato mi je degutantno slušati ove rasprave o podjelama generala iz pijeteta prema njima i njihovim obiteljima. Oni to ne zaslužuju. Ime generala Stipetića nosi i glavno zapovjedništvo Hrvatske kopnene vojske, u kojoj je 12.000 hrvatskih vojnika – govorio je Alenko Ribić, vijećnik DP-a. Vlado Jelkovac, HDZ-ov predsjednik županijske Skupštine i Odbora, potom daje desetominutnu stanku kako bi se "klubovi vijećnika dogovorili i pronašli najbolje, zajedničko rješenje".

No nakon gotovo sata rasprave HDZ-ov Mario Kutleša kaže da podržavaju ovogodišnji prijedlog Odbora bez dopuna i predlaže da sve stranke iduće godine predlože generala Petra Stipetića za posmrtnu Nagradu za životno djelo Županije. Dejan Goršćak u ime DP-a podržao je prijedlog HDZ-a.

– Za godinu dana tko živ, tko mrtav, ovo je pitanje sada ili nikada. Ove godine, na petu obljetnicu smrti generala Stipetića, HDZ ga je ponovno odbio. Neka vam je na čast i diku – poručio je Vuković i s kolegama napustio sjednicu. S. Mikulandrić kazao je da je mislio da će ovoga puta, iako nikada dosad HDZ nije podržao nijedan prijedlog SDP-a, imati snage za zajedništvo, jer riječ je o generalu koji je iznad stranačkih priča, ali, kazao je Mikulandrić, HDZ to nije.

– Podržat ćemo prijedlog Odbora i glasati za sve predložene jer ne želimo umanjiti njihov rad i važnost predloženih ljudi, napose generala Miljavca. No izražavam veliko žaljenje što je HDZ ponovno odbio dati priznanje generalu Stipetiću – kazao je Dubravko Golubić.

VIDEO MORH objavio: Počinje upis 18-godišnjaka u vojnu evidenciju, poznati i detalji