UZVRATIO UDARAC PREDSJEDNIKU

Butković: Milanović je ušao u živo blato, frustriran je jer nema odgovore na moja postignuća

"Odgovor će Milanović dobiti na izborima. Ono što on radi u izbornoj kampanji je sramno, to nije viđeno u Europi. On je, kao predsjednik RH, kandidat za premijera, on je istražitelj, on će uhititi ljude, on će sve. Ljudi će odlučiti", kazao je ministar Butković.