'Imao je četiri kćeri, promaknuli su ga, a stradao je zbog nebitne hrpe željeza'

Išli su viličarom preparkirati košaru tešku 600 kilograma, bilo je to u četvrtak oko 19 sati, već pred kraj radnog vremena i onda se u sekundi dogodila tragedija – prepričava još uvijek i sam šokiran zbog cijelog događaja direktor građevinske tvrtke Putak gradnja detalje nesreće u kojoj je u Ulici Dobriše Cesarića u zagrebačkom naselju Špansko preminuo 54-godišnji radnik Hamdija Hadžić. Kako govori, do tragedije je došlo na parkiralištu ispred zgrade koja se nalazi na toj adresi, a na kojoj je spomenuta tvrtka obavljala krovopokrivačke radove.

Pokušao je zaustaviti ljuljanje

S poslom su počeli u ponedjeljak, a s Hamdijom je radilo još desetak radnika, ali u trenutku kad je došlo do nesreće svi osim njega i jednog kolege bili su s druge strane zgrade, na dijelu koji gleda na park tako da isprva nisu čuli ni vidjeli što se dogodilo.

– Kako mi je poslije taj radnik koji je bio s Hamdijom rekao, njih dvojica su viličarom išla premjestiti radničku košaru koja je teška oko šesto kilograma. On je podignuo košaru koja se zatim počela ljuljati, a Hamdija je zatim dotrčao do viličara kako bi pokušao zaustaviti to ljuljanje i spriječiti da košara padne na pod, ali nije uspio i pala je točno na njega i poklopila ga – prepričava direktor Putak gradnje. Sve je vidio i jedan susjed koji je u tom trenutku tuda prolazio te je odmah nazvao hitnu pomoć i zajedno s drugim radnikom pokušao pomoći Hamdiji koji je nakon nesreće još uvijek bio živ, ali u nesvijesti. Unatoč svim naporima, i prije nego što je hitna stigla, a trebalo joj je petnaest do dvadeset minuta, stradali radnik je preminuo, tako da su mogli samo konstatirati smrt. Svi ostali koji su u tom trenutku radili prekinuli su s poslom, a niti u petak na zgradi nije radio nitko.

Vrijedan i sposoban radnik

– Na teren su, osim hitne, izašli i policija i inspekcija rada kako bi utvrdili je li sve po propisima, a evo, prema zadnjim informacijama koje ja imam, jest iako još uvijek moraju napisati službeno izvješće pa ćemo onda znati sa stopostotnom sigurnošću – kažu u Putak gradnji.

Inače, Hamdija Hadžić u toj je tvrtki zaposlen 12 godina, a opisuju ga kao vrijednog i sposobnog čovjeka koji je u veljači ove godine dobio i promaknuće, a imenovan je na mjesto poslovođe i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu. Inače živi na relaciji Zagreb – Cazin, odakle je podrijetlom.

– Njegova supruga živi tamo, a on ima i četiri kćeri od kojih, koliko znam, dvije žive u Sloveniji, dvije u BiH, a jedna još uvijek ide i u školu. Cijeli sam dan u kontaktu s obitelji, ići ćemo tamo vlasnik firme i ja kako bismo izrazili sućut uživo, a sućut im izražavam i ovim putem. Jako mi je teško jer je došlo do toga, fućkaš tu košaru koja je padala, trebao se maknuti, a ovako je nažalost stradao zbog nebitne hrpe željeza – zaključuje direktor Putak gradnje.