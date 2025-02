Halo, inspektore predstavio novu aplikaciju za usporedbu cijena

Facebookova potrošačka platforma Halo, inspektore danas je predstavila istoimenu aplikaciju, za koju tvrdi da je jedinstvena u svijetu – i besplatan i moćan alat potrošača u nadzoru tržišta. Savjetnik platforme Josip Keleman kazao je kako je u cijelosti rezultat domaće pameti, a rado će je koristiti i strani i domaći potrošači, inspekcije, ali i državna tijela, koja ne rade svoj posao za koji su dobro plaćena. Riječ je, naime, o inovaciji dvojice mladih programera, Mateja Petrica i Enija Đordana iz Osijeka, koja ujedinjuje komunikaciju među potrošačima, interaktivna je i sadržavat će informacije s tržišta. Bit će, tvrdi, neovisna o svim pokušajima sabotiranja, a na njoj će se moći uspoređivati i cijene proizvoda na hrvatskom tržištu i u istim trgovačkim lancima u Sloveniji, Italiji, možda i Njemačkoj..., najavio je Kelemen. Prvi dio aplikacije, koja će uskoro u primjenu, informativnog je karaktera, drugi dio odnosi se na tjedne analize i grafikone bojkota u pojedinim danima, dok se ostale performanse odnose na ponude i cijene trgovaca, usporedbu, na komunikaciju s platformom vezanu za prijave i pritužbe građana...

S druge strane, petog petka zaredom otkako su iz Halo, inspektore pozvali građane na bojkot kupnje roba i usluga čini se da dio građana ne zna da se on nastavlja, a dio se vratio rutini, što potvrđuju i podaci Porezne uprave. Danas do 15 sati u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (G-47), ostvareno je, naime, 4% više računa za 1% manje novca nego petak prije, 14. veljače. U odnosu na petak prije dva tjedna broj računa je veći 14, ukupan iznos 19%, a u usporedbi s 31. siječnja veći 42, odnosno 63 posto. Ipak, ovaj petak i dalje je bio nešto slabiji nego 17. siječnja, kad se nije bojkotiralo – i to 3% po pitanju računa i 5% po vrijednosti. Primjerice, danas su do 15 sati fiskalizirana 2,2 milijuna računa u iznosu od 32,6 milijuna eura, prošlog petka 2,1 mil. računa za 32,9 mil. eura, a 17. siječnja 2,3 milijuna računa za 34,4 milijuna eura. U svim djelatnostima pak danas do 15 sati izdano je 0,2% manje računa nego u petak kad nije bilo bojkota, a iznos je veći 0,5 posto.

