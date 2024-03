Habijan: Milanovićeva vlada bila je jedna od deset najgorih u svijetu

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan bio je gost Večernjakove emisije 'Životne priče', a u naš studio stigao je nakon šokantnog poteza predsjednika Zorana Milanovića koji je najavio kandidaturu za premijera i izazvao i izvanredno stanje pred parlamentarne izbore. Iako s ministrom nismo planirali toliko razgovarati o Milanoviću, jer Habijan je već ranije rekao sve što misli o njegovim neprimjerenim i često opasnim izjavama kojima je ciljao tada 'friško' postavljenog ministra, nove okolnosti usmjerile su i dio naše emisije prema aktualnom predsjedniku. Životnu priču Damira Habijana moći ćete pogledati večeras u 20 sati na svim platformama Večernjeg lista, a ministar je novinarki Dei Redžić između ostalog odgovarao na pitanja o najaktualnijim zbivanjima koja je Milanović isprovocirao te pripremama HDZ-a za nadolazeće izbore.

- HDZ je spreman za izbore kad god oni bili, no sada znamo i datum kada će se održati. Što se tiče Milanovićeve kandidature za premijera, prije svega mi nemamo takav sustav da bi se netko kandidirao za premijera, a to ljudi teško shvaćaju, da premijer izlazi iz Sabora, a ne kao premijerski kandidat na izbore, no to je drugi par rukava... Milanovićev potez s ustavne strane je dvojben, s moralne strane meni osobno neprihvatljiv, ali gledajući i slušajući sve što smo imali prilike vidjeti od te osobe zadnjih par godina, nije me iznenadilo. Iako nitko nije očekivao ovako nešto, sada je jasnije njegovo ponašanje i sve ono što je radio i govorio kao predsjednik s karakterom, jer on se kao takav predstavlja. Pitanje je kakav je to karakter, pokazao se kao osoba kakva sam i mislio da jest.

Govoreći o Milanovićevim motivima za kandidaturu za premijera, među kojima je naveo imenovanje Ivana Turudića glavni državnim odvjetnikom kao i prelijevanje septičke jame s čime je dočaravao HDZ-ovu vladavinu, Habijan je kazao:

- Nijedan argument ne drži vodu. Dovoljno se prisjetiti njegovih rezultata dok je bio premijer, a to nisam rekao ja ili HDZ, već kreditne agencije, pa njegova vlada bila je jedna od deset najgorih u svijetu. Danas imamo nikad viši investicijski rejting kod sve tri ključne svjetske kreditne agencije, imamo prosječnu plaću od 1200 eura, prosječnu mirovinu u iznosu od 557 eura, rast BDP-a od 77,9 milijardi per capita, za razliku od 47 milijardi iz 2016. godine. Koji god segment sagledamo, HDZ je u zadnjih osam godina postigao nevjerojatne stvari, iako ja uvijek govorim da može bolje. No ako smo došli na stopu razvijenosti od 70 posto u okviru Europske unije, onda to nešto znači. Pogledajmo kolika je bila nezaposlenost u njegovo vrijeme, a kako stvari stoje danas.

Pokušao sam shvatiti program koji ekipa oko Milanovića nudi na nedavnom skupu, no osim toga da smo banda i kvislinzi, nisam čuo ništa. Kao građanina me zanima što nude, želim čuti u kakvoj državi ćemo živjeti. A ne želim živjeti u zemlji u kojoj će agresija RUsije na Rusiju biti prikazana kao pozitivna stvar, ne želim živjeti u zemlji u kojoj će mi zbog nekih izjava biti onemogućeno korištenje sredstava koja su nam sada na raspolaganju za razvoj gospodarstva, ne želim živjeti u zemlji u kojoj će se netko prokazivati zbog svojih orijentacija i privatnih izbora, ne želim da premijer ove zemlje bude osoba koja će bilo koga prozivati zbog njegove orijentacije. Smatram da su to jako opasne stvari. Tog dana, 17. travnja, kada ljudi izađu na izbore, imaju samo dvije opcije: izabrati zemlju koja ide u dobrom smjeru, koja je dio europodručja i Schengena, koja će biti uređena i priznata zemlja, gospodarski napredna, ili izabrati zemlju koja će, ukoliko ova ekipa bude na čelu, otići u smjeru koji sam naveo.

Ako se nastavi s ovakvom retorikom sa stavovima prema Rusiji ili prema pitanjima manjina, ako se u tu ekipu uključit netko tko karijeru gradi na zelenim agendama, a danas ga nema na Medvednici gdje smo imali ekološku akciju, to nije moja ekipa niti u takvoj zemlji želim sutra graditi budućnonsti. GRađani moraju biti svjesni između čega biraju, to su dvije Hrvatske, jedna je 'fejk' i govori o borbi protiv korupcije i zašttiti manjina, a sada prigrljuje osobu koja ih je ranije častila epitetima koje ne želim niti izgovarati. Taj izbor je korak nazad za Hrvatsku. Bojim se da se septička jama prelijeva s druge strane. Mi moramo komunicirati što prijeti Hrvatskoj ako ta ekipa dođe na vlast. Možete se nazivati liberalima, demokratima ili kako god želite, ali ako u mjesec dana o jednoj osobi govorite sve najgore, a onda se zagrlite skupa prije izbora i padate mu pod noge, to zaista puno govori o tim ljudima i o tome kolika su prijetnja.

- Milanović je svojim činom izazvao nestabilnost u zemlji, dovoljno je zamisliti kakve bi reakcije bile da je netko iz HDZ-a tako postupio, primjerice bivša predsjednica, što bi na to rekao predsjednik s karakterom? - kazao je ministar Habijan.

