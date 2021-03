Gurmanska poslastica u Trogiru: Dok se priprema biftek omotan zlatom svi moraju izaći iz kuhinje

Restoran Coccolo u Trogiru svojim je gostima ponudio biftek omotan 24-karatnim zlatom. Porcija argentinskog "premuim steaka" od 250 grama prekriven zlatom stoji 1500 kuna, biftek od japanskog goveda, takozvani "wagyu steak" u porciji od 250 grama prekriven zlatom stoji 3500 kuna dok je najskuplji argentinski "tomahawk steak" od 1200 grama koji omotan zlatom stoji 7500 kuna.

- Prošlo ljeto sam dobio poziv od jedne londonske agencije koja vodi brigu o ultrabogatim gostima da bi željeli zakupili cijeli naš restoran. Gosti su dolazili s jahtom. Iz agencije su nas pitali je li ikako moguće da obroke napravimo sa zlatom. Ostao sam malo šokiran. Kažem ja njima: 'A dajte mi 24 sata da vidim mogu li ja nabaviti to zlato..." I uspio sam preko svojih veza i kanala, jedva jedvice. Tu je bilo 12 gostiju i osam njihovih tjelohranitelja. Morali smo potpisati ugovor da idućih šest mjeseci ne smijemo reći tko je to kod nas bio, ispričao je chef Roko Puče (38) za 24sata, no još uvijek ne želi otkriti o kojemu je bogatašu bila riječ.

- Kod nas su došli jer su čuli da imamo argentinske "premium steakove", a imamo ih jer vlasnik restorana Miro Kukanjac ima tvornicu u Amsterdamu. Samo tri restorana na svijetu ih imaju, osim nas, restoran u New Yorku i Dubaiju. Imamo japanske bifteke, a riječ je o kravama što se masiraju 15 dana prije usmrćivanja, i to kako bi meso omekšalo, dodao je chef koji nakon ljeta nije više radio sa zlatom, do ovog tjedna.

VIDEO U Trogiru možete probati biftek omotan zlatom

- Ne želim da ispadne da mi nudimo samo to, da smo mi sada ekskluzivan restoran. Ako mi netko dođe i traži samo dva jaja na oko i malo blitve, ja ću i to napraviti, nije nikakav problem. Nudimo svašta povoljnog, od gurmanskih pljeskavica, rižota, marendi..., nabrojao je pa objasnio proces omatanja bifteka u zlato.

- Rad sa zlatom je jako zahtjevan. Proces je takav da sve u kuhinji u tom trenutku sve mora stati. Napa se mora ugasiti, sva vrata zatvoriti da ne bude propuh, svi moraju izaći iz kuhinje osim, naravno, osobe koja priprema zlatnu porciju. To su toliko tanki i osjetljivi listići da doslovno ne smiješ disati. Radi se sa pincetom te kistom isključivo od devine ili vjeveričje dlake, pojasnio je.

- Zlato nema miris, a okus je blago metalan. U hrani potpuno sigurno, ne izaziva nikakve alergije. Pomaže u normalizaciji metabolizma, poboljšava rad jetre i želuca, pomaže u smanjenju bora i pomlađivanju kože... Nabavlja se u Italiji i Indiji. Ljudi pišu svašta, da se može nabaviti preko Amazona za 10 dolara... To su gluposti, moraš imati certifikat i na njemu mora biti kod 175. Može se nabaviti svašta, ali tu nema garancije da je sigurno i jestivo i da nećete imati probavne smetnje, rekao je Puče.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 06.03.2021.,Trogir - Restoran Coccolo u Trogiru svojim gostima nudi biftek omotan 24-karatnim zlatom. Za porciju argentinskog premium steaka od 250 grama treba izdvojiti 1.500 kuna, a najskuplji argentinski 'tomahawk steak' od 1200 grama omotan zlatom stoji 7.500 kuna. Chef Roko Puce sprema odrezak. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Chef Puče inače je veliki zaljubljenik u svoj posao kojim se bavi već 22 godine. Osim u poslu, posebno uživa u pomaganju drugima.

- Ovaj restoran, zahvaljujući i gazdi Miru Kukanjcu, mi smo bili prvi koji su ušli u Petrinju s našom ogromnom 'tećom' i počeli kuhati. Chef Duje Pisac i ja. Naježim se samo kada se sjetim toga. Došli smo dan nakon potresa, u pet i pol ujutro smo bili tamo i počeli kuhati, nakon čega su drugi počeli slijediti naš primjer. Za prošli Badnjak smo podijelili 3000 porcija bakalara po cijeni od 15 kuna samo kako bi udrugu koja skrbi o djeci s Down sindromom pomogli da se ne ugasi. Imali smo čak 26 dostavljača koji su razvezli sve te porcije hrane, da smo se prijavili, mogli smo ući i u Guinnessovu knjigu rekorda, rekao je.