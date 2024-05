Brođanin traži zakopano blago i printa figurice za kolekcionare

Ni u najtežim životnim okolnostima ne treba klonuti duhom, nego pokušati za sebe izvući nešto pozitivno. Suočen s dijagnozom teške autoimune bolesti, Brođanin Petar Blažević pronašao se u traženju starog rimskog novca i metalnih artefakata detektorom metala ispod površine zemlje te u 3D izradi i modeliranju starih antičkih predmeta i figurica za kolekcionare. Taj novi hobi na njega je imao terapeutski učinak.

Prije pet godina osnovao je udrugu Balkan Imperium, čiji se članovi bave pronalaženjem i skupljanjem metalnih predmeta, blaga, ali i meteorita i rijetkih minerala koji su pod zemljom skriveni te izgubljeni u davnoj i novijoj povijesti. Zbog toga je dobio nadimak hrvatski Indiana Jones.

Zaljubljen u Antiku

Petar noću sanja rimske imperatore, careve, vojne namjesnike i živi njihov život pronalazeći uz pomoć detektora metala kovanice, mačeve, kopče i razne druge davno zakopane stvari. Prije dvije godine uz pomoć detektora pronašao je i zaostalu bombu iz Drugog svjetskog rata. Svaki pronađeni predmet za njega je vrijedan i neprocjenjiv, ali najdraži su mu eksponati iz vremena antike.

– Sve je počelo kada mi je prijatelj rekao kako je na području jednog maslinika kod Makarske bio rimski grad. Otišao sam tamo i počeo pretraživati teren. Ubrzo sam nekoliko desetaka centimetara ispod površine pronašao kovanicu iz četvrtog stoljeća. Tako je počelo – govori Blažević

Za razliku od brojnih drugih tragača koji se ovim poslom bave ilegalno, Blažević je svoju djelatnost zakonski regulirao osnivanjem udruge Balkan Imperium. Postali su dijelom međunarodne asocijacije tragača izgubljenog u vremenu. Prošle je godine sjedište udruge iz Knina preseljeno u Slavonski Brod i nekako upravo u to vrijeme otkrio je tehnologiju 3D printanja.

S obzirom na to da po zakonu nije dopušteno zadržavanje pronađenih kovanica i drugih antičkih predmeta, odlučio je prije predaje nekom muzeju ili galeriji izraditi njihove replike kako bi sačuvao barem neku uspomenu. Tako je prije nekoliko mjeseci počela priča s modeliranjem. Kupio je 3D printere i skener te stvorio vlastitu legalnu zbirku.

Većinu predmeta radi u plastici i smoli. Izrađuje figure za marketare, kacige, mačeve, koplja, vojnike iz Drugog svjetskog rata, kovanice, stalke za bajunete i kovanice, poprsja znamenitih osoba kao što su Franjo Tuđman, Josip Broz i Nikola Tesla. Najveću pozornost na njegovu štandu na nedavnom susretu kolekcionara u Slavonskom Brodu privukla je spartanska paradna kaciga. Samo za njezinu izradu trebalo mu je oko tri tjedna.

Izlošci nisu originalni, ali su praktički identični originalima. Svako sitno oštećenje na pronađenoj kovanici vidljivo je i na replici.

– Da biste se bavili ovim poslom, osim 3D printera i skenera morate imati i znanje iz modeliranja. Kada nešto pokreneš, moraš prvo sam sve naučiti da bi mogao podučavati druge. Okupio sam ekipu, a u našem timu ja izrađujem figurice, a drugi dečki ih boje. Sve sam naučio sam, i lijevanje i modeliranje i skeniranje i poliranje i brušenje. Eto, napokon nešto novo na tržištu, ha-ha – smije se 44-godišnjak.

Dva hobija spojio u jedan

Blaževićeve figurice vrlo su lijepe i dostupne svačijem džepu. Cijene im se kreću od 50 centi za stalke preko tri eura za kovanice do 35 eura za najskuplje eksponate. Prodajom figurica udruga se financira, a prikupljenim sredstvima pokrivaju temeljne troškove. Reakcije posjetitelja na sajmovima više su nego pozitivne.

Pronalaženjem starih metalnih predmeta i izradom figurica Blažević se ne bavi zbog novca, nego isključivo iz ljubavi i gušta. Prije nekoliko godina obolio je od rijetke autoimune bolesti, kretanje mu je postalo otežano i morao je smisliti nešto što ga ispunjava. Kroz život naviknuo se hodati po planinama, šumama i oranicama, istraživati, kopati i tražiti ostavštinu starih Rimljana, Ilira... I onda se odjednom našao u situaciji da to više ne smije raditi.

– Besposleno sjedenje u kući nije bilo opcija i morao sam naći nešto čime ću popuniti slobodno vrijeme. A s obzirom na to da volim stvarati i ni od čega napraviti nešto, priliku sam vidio u 3D tehnici i modeliranju. Znao sam da će to za mene biti kvantna fizika, ali potrudio sam se i u mjesec i pol svladao što je trebalo. To me čini sretnim. Rijetke trenutke izvan kuće provodim na susretima i sajmovima – zaključio je Blažević.

