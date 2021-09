Ground zero: Ljudi iz Amerike najviše bi se trebali plašiti – sebe samih i svojih upravljača

1 / 10

ARCHIVBILD, 20. Jahre 9/11, Anschlag auf das World Trade Center ARCHIVBILD - Am 11. September jähren sich die Terroranschläge auf das World Trade Center und das Pentagon zum 20. Mal. Knapp 3.000 Menschen starben bei den Attentaten des Al-Kaida Netzwerkes. Hier im Bild das World Trade Center steht nach dem Anschlag am 13.09.2001 mit zwei Flugzeugen in Flammen // September 11 marks the 20th anniversary of the terrorist attacks on the World Trade Center and the Pentagon. Almost 3,000 people died in the attacks by the al-Qaeda network. Here in the picture: the World Trade Center is in flames after the attack on 13.09.2001 with two airplanes. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Archiv *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** EXPA/ laPresse/ Archiv